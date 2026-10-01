Olga Kambala jau sapņo par nākamo vīru
Kamēr meita Loreta gatavojas savām kāzām, Olga Kambala kāzu salona apmeklējumu izmanto pavisam citiem sapņiem. Izvēloties kleitu meitai, šovā “Slavenības. Bez filtra” dalībniece atklāj, kādu vīrieti nākotnē redz sev blakus.
Olga neslēpj, ka pēc laulības sarežģījumiem ar Kasparu negrasās atteikties no domas par kāzām. Viņa jau zina, kādam jābūt viņas nākamajam vīram – garam, sportiskam basketbolistam un, protams, turīgam. “Viņš būs garš, sportisks basketbolists. Viņš būs miljonārs. Viņš man nopirks kaķi, kuru es vēlos,” sapņo Olga Kambala.
Meitas gan uz Olgas prasību sarakstu raugās daudz skeptiskāk. Viņas mammai atgādina, ka attiecībās svarīgi ir arī mīlestība un cieņa, ne tikai vīrieša izskats, nodarbošanās vai finansiālais stāvoklis. Lukērija pat aicina mammu nesteigties ar jaunu attiecību plānošanu, jo šķiršanās no Kaspara vēl ir pavisam svaiga. Arī jautājums par iespējamu atgriešanos pie meitu tēva Olgai nekādas šaubas nerada. “Fū, nē, nekad dzīvē, labāk nogaliniet mani!” saka Olga, kas gan ir pārliecināta, ka pie altāra vēl stāsies trešo reizi.