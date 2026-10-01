"Kas būs nākamais - uzlieciet ēdienu uz šķīvja?" Meganu Mārklu izsmej par viņas padomiem viesu uzņemšanā
Saseksas hercogiene Megana Mārkla izpelnījusies kritiku par saviem jaunākajiem padomiem cilvēkiem, kuri uzņem viesus. Viņa ieteikusi lielāko daļu ēdiena sagatavot pirms viesu ierašanās…
Sava zīmola “As Ever” “Instagram” kontā Megana publicēja ierakstu, kurā dalījās ar padomiem viesu uzņemšanā. Iepriekš viņa jau bija izveidojusi “Netflix” seriālu par ēdienu gatavošanu un dzīvesstilu, kam tapušas divas sezonas.
Publikācijai bija pievienots nosaukums "Padomi viesu uzņemšanā".
"Sagatavojiet pēc iespējas vairāk pirms viesu ierašanās, bet beigās atstājiet vienu vienkāršu darbiņu, ko paveikt pēdējā brīdī. Kaut ko tādu, ko varat pabeigt virtuvē, kamēr pārējie iekārtojas. Neliela sagatavošanās palīdz viesu uzņemšanu padarīt vieglāku un bez lieka stresa," viņa pamācīja.
Tomēr daudzi cilvēki sociālajos tīklos viņas padomus nenovērtēja, pārmetot Meganai, ka viņa dalās ar pārāk vispārīgiem un pašsaprotamiem ieteikumiem.
Populāra interneta komentētāja Nensija Sidlija platformā “X” ironiski rakstīja: "Man patīk, ka Megana mūs pārsteidz ar visacīmredzamākajiem viesu uzņemšanas padomiem pasaulē. Šodienas atklājums: sagatavojiet visu pirms viesu ierašanās. Nākamnedēļ – lieciet ēdienu uz šķīvjiem."
Arī citi komentētāji uz Meganas padomiem reaģēja ar ironiju, rakstot: "Nākamnedēļ būs padoms – ieslēdziet gaismu pirms viesībām!", "Neaizmirstiet atvērt durvis, kad ierodas viesi" un "Uzlieciet priekšautu jau iepriekš, lai radītu iespaidu, ka maltīti esat pagatavojuši paši.”
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Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Megana un viņas vīrs princis Harijs augustā kopā ar bērniem – septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecus gadus veco princesi Lilibetu – pārcēlās atpakaļ uz Lielbritāniju.
2020. gadā Harijs un Megana atteicās no aktīvajiem karaliskās ģimenes pienākumiem un pārcēlās uz dzīvi ASV. Šis lēmums plašāk kļuva pazīstams kā "Megxit". Kopš tā laika viņi īstenojuši dažādus projektus un vairākkārt publiski runājuši par savu pieredzi karaliskajā ģimenē. 2023. gadā Saseksas hercogi piedalījās CBS intervijā ar Opru Vinfriju, kurā stāstīja par pieredzēto spriedzi karaļnamā un izteica pārmetumus par rasismu. Tajā pašā gadā Harijs izdeva grāmatu “Liekais” (“Spare”), kurā kritizēja savu brāli Viljamu, tēvu karali Čārlzu un pamāti Kamillu.
Savukārt Meganas “Netflix” seriālā “Ar mīlestību, Megana” (“With Love, Meghan”) tika atspoguļota viņas aizraušanās ar ēdienu gatavošanu un reklamēts hercogienes radītais dzīvesstila zīmols “As Ever”, kas piedāvā dažādus produktus, tostarp ievārījumu.
Meganas Mārklas jaunais “Netflix” šovs “Ar mīlestību, Megana”
Pēc pārcelšanās uz ASV pāris dzīvoja Montesito, Kalifornijā, un viņiem pieder arī brīvdienu māja Portugālē. Pēc atgriešanās Lielbritānijā tiek uzskatīts, ka viņi dzīvo privātā, ar karalisko ģimeni nesaistītā īpašumā Kotsvoldsā. Karalis Čārlzs par Saseksas hercogu atgriešanās plāniem esot uzzinājis tikai augustā un bijis pārsteigts, jo pāris par tiem nebija viņu informējis iepriekšējās tikšanās laikā Lielbritānijā. Harija un Meganas statuss nav mainījies, viņiem nav paredzēts atgriezties pie karaliskās ģimenes oficiālajiem pienākumiem.