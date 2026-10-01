Dziedātāju Elizabeti Gaili izaudzinājusi vecākā māsa
Foto: Mārtiņš Ziders
Māsas Marta un Elizabete Gailes satikušās "Stendera" 25 gadu jubilejas sarīkojumā, kuru vadīja jaunākā māsa, bet vecākā māsa savulaik veidojusi reklāmas kampaņu šim latviešu zīmolam. “Dzīve ir apmetusi loku, un mēs atkal tiekamies šā zīmola jubilejas pasākumā,” priecājas Elizabete.
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Dziedātāju Elizabeti Gaili izaudzinājusi vecākā māsa

Santa Sergejeva

Jauns.lv

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Dziedātāju un dziesmu autori Elizabeti Gaili kopš mazotnes ir audzinājusi un pieskatījusi par viņu 14 gadus vecākā māsa, māksliniece, Amalienburgas muižas saimniece Marta Gaile. Turklāt vecākā māsa bija tā, kas jaunāko māsu jau piecu gadu vecumā padarīja populāru, iesaistot viņu reklāmas kampaņā.

Dziedātāju Elizabeti Gaili izaudzinājusi vecākā mā...

“Jā, toreiz bija ļoti daudz "Stendera" reklāmu, kurās es esmu modele. Joprojām labā atmiņā ir šī fotosesija, tā man ir ļoti mīļa,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Elizabete. “Šis stāsts man asociējas ar ģimeni. Kad māsa šo reklāmu veidoja, viņai bija 19 gadu. Mācījās Rozentāļos (Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas skola – red. piez.) un savu mazo māsu iesaistīja radošajā projektā.”

Foto: Mārtiņš Ziders
Piecus gadus vecā Elizabete Gaile pirms daudziem gadiem bija "Stendera" reklāmas kampaņas seja.
Piecus gadus vecā Elizabete Gaile pirms daudziem gadiem bija "Stendera" reklāmas kampaņas seja.

Arī Marta Gaile, kas joprojām darbojas kā interjera dizainere, iekārtojot zīmolu veikalu dizainu, kā arī saimnieko Amalienburgas muižā, piekrīt, ka ar šo projektu izvedusi mazo māsu pirmo reizi plašākā sabiedrībā. “Elžuks man ir bijusi klāt "Stenderā" kā darba otiņa. Toreiz mums mārketingā nebija budžeta, mēs nezinājām, vai tās ziepes kādam vajadzēs. Tāpēc taisījām reklāmu no tā, kas bija. 19 gadu vecumā, paņemot kredītu, "Berga bazārā" biju atvērusi papīra bodīti "Ballera kanceleja". Un man taču ir māsa! Fotogrāfu Gvido Kajonu sarunājām apmaiņā pret šokolādēm, jo blakus bija "Emīla Gustava šokolāde". Tā kā nebija honorāra, ko samaksāt par darbu, norēķinājāmies ar papīru, šokolādi un "Stendera" ziepēm. Arī ar modeli Elizabeti norēķinājāmies ar šokolādi, kas viņai garšo joprojām,” pagātnes notikumus atceras Marta, bet Elizabete piebilst: “Kad gāju uz radio un televīziju prezentēt savu jaunāko dziesmu, lūdzu māsai atvest šokolādi no viņas Aizputes Amalienburgas muižas, ko viņa pašlaik atjauno. Šokolāde top šokolādes darbnīcā muižā. Mana māsa tiešām daudz ko uzņemas dzīvē.”

Vecākā māsa lepna par jaunāko

Māsām Gailēm ir 14 gadu vecuma starpība, un viņām ir sirsnīgas attiecības. Abas priecājas, ka viena otru var iedvesmot un atbalstīt. Māsas ir no daudzbērnu ģimenes, viņām ir vēl trīs brāļi. Radniecības ar bijušo premjeru Māri Gaili gan neesot, tikai uzvārdu sakritība.

Foto: Mārtiņš Ziders
Māsas Marta un Elizabete Gailes satikušās "Stendera" 25 gadu jubilejas sarīkojumā, kuru vadīja jaunākā māsa, bet vecākā māsa savulaik veidojusi reklāmas kampaņu šim latviešu zīmolam. “Dzīve ir apmetusi loku, un mēs atkal tiekamies šā zīmola jubilejas pasākumā,” priecājas Elizabete.
Māsas Marta un Elizabete Gailes satikušās "Stendera" 25 gadu jubilejas sarīkojumā, kuru vadīja jaunākā māsa, bet vecākā māsa savulaik veidojusi reklāmas kampaņu šim latviešu zīmolam. “Dzīve ir apmetusi loku, un mēs atkal tiekamies šā zīmola jubilejas pasākumā,” priecājas Elizabete.

Elizabete ir ģimenē visjaunākā, un Martai bija jāpieskata mazā māsa: “Pie manis brauca ciemos draudzene, tagad pazīstamā fotogrāfe Karlīna Vītoliņa. Gribējās iziet ar viņu ārā, bet man bija uzticēts pieskatīt divus mēnešus veco Elizabeti. Ieliku māsu milzīgajā stūra skapī. Par laimi, viņa bija tik klusa, ka to neviens nepamanīja. Un es jau pēc desmit minūtēm biju atpakaļ! Esmu taču labi viņu uzaudzinājusi, vai ne!? Ir ar ko lepoties! Ļoti daudz esmu piedalījusies māsas audzināšanā.” Bērnu pieskatīšanas pieredze tagad Martai noder arī pašas kuplajā ģimenē – viņa ir sešu bērnu māmiņa.

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