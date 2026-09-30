Pašmāju komēdijas "Visiem vajag naudu" pirmizrādes svinības
2026. gada 29. septembrī Rīgā, kinoteātrī "Forum Cinemas", pirmizrādi piedzīvoja režisora Kristiāna Riekstiņa laupīšanas komēdija "Visiem vajag naudu".
FOTO: jestrā gaisotnē nosvin jaunās pašmāju laupīšanas komēdijas "Visiem vajag naudu" pirmizrādi
Otrdien, 29. septembrī, Rīgā, kinoteātrī "Forum Cinemas", pirmizrādi piedzīvoja režisora Kristiāna Riekstiņa laupīšanas komēdija "Visiem vajag naudu".
"Visiem vajag naudu" ir latviešu komēdija ar jaunajiem aktieriem Agati Mariju Bukšu un Kārli Dzintaru Zahovski galvenajās lomās. Filmā redzami arī Jānis Skutelis, Imants Vekmans, Arturs Krūzkops, Dace Bonāte, Pāvels Griškovs, Gokuls Mandžu Santošs, Ritvars Logins, Jānis Kreičmanis, Aleksandrs Guzenko, Ieva Puķe un citi iemīļoti aktieri.
"Visiem vajag naudu" galvenie varoņi – jaunā aktrise Paula (lomā – Agate Marija Bukša) un viņas draugs Kaspars (Kārlis Dzintars Zahovskis) – ir iekūlušies parādos, tāpēc apņemas apzagt boulinga zāli, kur Paula strādā par viesmīli. Zādzība gan neizdodas tā, kā iecerēts, un Paula drīz vien kļūst par galveno aizdomās turamo priekšnieka Gastona (Jānis Skutelis) sarīkotajās raganu medībās. Lai izglābtos, Paulai nāksies nospēlēt savas dzīves svarīgāko lomu, pārspēt kolēģus viltībā un atrast īsto zagli.
Ieskats pašmāju komēdijā "Visiem vajag naudu"
Ieskats režisora Kristiāna Riekstiņa laupīšanas komēdijā "Visiem vajag naudu".
Stāsta filmas režisors Kristiāns Riekstiņš: ""Visiem vajag naudu" projekts no idejas līdz pirmizrādei prasīja sešus gadus. Ir liels prieks un gandarījums to parādīt mūsu skatītājiem un aktīvi gatavojamies arī pirmizrādēm citās Eiropas pilsētās. Filmas centrā ir lielākajai daļai tik pazīstamais un traģikomiskais stāsts par to, cik tālu cilvēks ir gatavs iet, lai izkļūtu no naudas grūtībām un ar tām saistītajām nebūšanām. Naivas cerības un jaunības maksimālisms filmas galvenajiem varoņiem liek pieņemt ne vienmēr tos gudrākos lēmumus un ved no vienām nepatikšanām pie nākamajām."
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Kristiāns Riekstiņš ir arī filmas scenārija autors, scenārija līdzautori ir dramaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce un kinorežisors un pedagogs Dāvis Dreimanis. Filmas "Visiem vajag naudu" (angļu valodā: "Kingpins") scenārijs jau saņēmis starptautisku atzinību – "Script Pool" balvu "Industry@Tallinn & Baltic Event 2024" konkursā. Tā izstrādi ir konsultējuši rakstnieks un dramaturgs, "Emmy" un "Peabody" balvu laureāts, "Columbia University School of the Arts" pasniedzējs Treijs Eliss un teātra un kino režisors Ģula Gazdags, kurš ir scenāriju konsultants "Sundance Directors Lab", "Binger Filmlab", "Berlinale Talents" un "MIDPOINT Institute". Filmas producente ir Alise Rogule ("MIMA films"), līdzproducents Sergejs Timoņins ("Kino Kults"), operators Jānis Jurkovskis.
Filma "Visiem vajag naudu" tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, kā arī "Tet", LMT un Latvijas Televīzijas līdzfinansējumu.