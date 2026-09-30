Kristofera Rīva 34 gadus vecais dēls cīnās ar retu vēža formu
Aktiera Kristofera Rīva dēls Vils Rīvs atklājis, ka šā gada sākumā viņam diagnosticēts rets sēklinieku vēža veids.
Vils Rīvs pastāstīja, ka par slimību uzzināja pēc tam, kad aprīlī dušā pamanīja jutīgu bumbuli uz viena no sēkliniekiem. Sieva Amanda (30) mudināja viņu veikt ultrasonogrāfiju. Raidījuma “Good Morning America” reportieris izdevumam “People” atzina, ka diagnoze viņu šokējusi. Sākumā viņš domāja, ka tas nav nekas nopietns un pāries pats no sevis. Ārstēšanās laikā viņam atgriezās sāpīgas atmiņas par mātes cīņu ar plaušu vēzi un tēva veselības problēmām pēc tam, kad viņš kļuva paralizēts.
1995. gada maijā, kad Kristoferam Rīvam bija 42 gadi, viņš jāšanas sacensībās Kulpeperā, Virdžīnijā, nokrita no zirga un guva smagu traumu, pēc kuras palika paralizēts no kakla uz leju. Tas notika dažas dienas pirms Vila trešās dzimšanas dienas. Pēc negadījuma Kristofers Rīvs visu atlikušo dzīvi pārvietojās ratiņkrēslā un izmantoja elpošanas aparātu. Viņš mūžībā devās 2004. gadā no sirds mazspējas. Tikai 17 mēnešus vēlāk Vils zaudēja arī savu mammu Danu Rīvu, kura 44 gadu vecumā nomira no plaušu vēža.
Šā gada maija sākumā Vilam tika veikta operācija, kurā ārsti izņēma vēža skarto sēklinieku. Viņš arī saglabāja spermu, lai nākotnē būtu iespēja paplašināt ģimeni. Sākumā pāris cerēja, ka diagnoze būs tikai īslaicīgs dzīves sarežģījums, taču vēlāk uzzināja, ka 95% audzēja veidoja embrionālā karcinoma – reta un agresīva vēža forma, kas visbiežāk skar jaunus vīriešus vecumā no 15 līdz 35 gadiem. 10. jūnijā Vilam tika veikta sešas stundas ilga operācija, kuras laikā ārsti izņēma vairākus desmitus limfmezglu vēdera rajonā. Trijos no tiem tika atrastas vēža šūnas. Pēc tam viņš izgāja divus ķīmijterapijas kursus.
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"Es apzinos šīs situācijas ironiju – 20 gadus pēc tam, kad mana mamma nomira no plaušu vēža “Memorial Sloan Kettering” slimnīcā, es pats tajā pašā ēkā ārstējos no vēža," sacīja Vils. Viņš atzina, ka ārstēšanās laikā juties tā, it kā vienlaikus izdzīvotu abu vecāku pieredzi. Kļūstot par vēža pacientu tajā pašā slimnīcā, kur ārstējās viņa māte, viņš pirmo reizi patiesi sapratis, kas viņai bija jāpiedzīvo. Turklāt viņš arī labāk izpratis tēva deviņus gadus ilgo dzīvi pēc smagās traumas, kad ģimene rūpējās par viņu. "Manā dzīvē ir noticis ļoti daudz. Taču līdz šim nekas nebija skāris mani tādā veidā,” viņš piebilda.
Vils atcerējās, ka pēc tēva negadījuma ģimenes galvenais uzdevums bija rūpēties par viņu un vienlaikus mēģināt saglabāt pēc iespējas pilnvērtīgāku un laimīgāku dzīvi, neskatoties uz to, ka tēvs bija paralizēts un nespēja pats kustēties vai elpot. “Kad viņš aizgāja mūžībā, man nācās iemācīties, ko nozīmē zaudējuma sāpes. Drīz pēc tam saslima arī mana mamma, kura nekad nebija smēķējusi. Viņai tika diagnosticēts plaušu vēzis. Kad arī viņa nomira, es vēlreiz piedzīvoju zaudējumu – tikai jau pavisam citā līmenī."
Ķīmijterapiju Vils turpināja paralēli darbam “Good Morning America” studijā. Ārstēšanās blakusparādības, tostarp kaulu sāpes, viņš salīdzināja ar nepārtrauktu cīņu ar jauniem veselības pārbaudījumiem, kas parādās viens pēc otra. Otro ķīmijterapijas kursu viņš pabeidza šā gada 31. jūlijā.
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Pēc 8. septembrī veiktās pārbaudes ārsti secināja, ka Vils šobrīd ir brīvs no vēža. Turpmāk viņam trīs līdz četras reizes gadā būs jāveic izmeklējumus un asinsanalīzes, lai pārliecinātos, ka slimība nav atgriezusies. Vils apliecina, ka šajā laikā ir īpaši pateicīgs sievai Amandai, kā arī ģimenei un draugiem, tostarp brālim Metjū (46) un māsai Aleksandrai (42), kuri palīdzēja viņam pārvarēt šo laiku. Pēc vecāku zaudējuma Vilu uzaudzināja ģimenes kaimiņi un tuvi draugi.
Kopā ar Metjū un Aleksandru, kuri nāca pasaulē Kristofera Rīva attiecībās ar iepriekšējo partneri Gī Ekstoni, Vils darbojas “Kristofera un Danas Rīvu Fondā”. Tas atbalsta pētījumus muguras smadzeņu traumu ārstēšanā un palīdz uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem un ģimenēm, kuras skārusi paralīze.
Kristofers Rīvs vislabāk pazīstams ar Supermena lomu filmās “Supermens” (1978), “Supermens 2” (1980), “Supermens 3” (1983) un “Supermens 4” (1987). Viņš piedalījās arī citos kino projektos, tostarp filmā “Laika meklējumos” (“Somewhere In Time”, 1980), kurā spēlēja kopā ar Džeinu Seimūru.