Olga Kambala nu cer uz turīgu pielūdzēju, lai atrisinātu mājokļa problēmu
Šovā "Slavenības. Bez filtra" pēc šķiršanās Olga Kambala nonākusi izvēles priekšā – meklēt jaunu mājokli vai mēģināt palikt dzīvoklī, kuru kopā ar vīru Kasparu Kambalu ilgstoši iekārtojusi. Olga pati atzīst, ka īsti netic iespējai tur palikt.
Olga Kambala dodas pie māklera, lai apskatītu citus īres dzīvokļus. Viņa vēlas atrast mājokli, kurā justos tikpat labi kā pašreizējā dzīvesvietā, taču līdzvērtīgi varianti maksā ievērojami dārgi. Dažiem apskatītajiem dzīvokļiem īres maksa sasniedz 1500 eiro mēnesī, turklāt vēl jāierēķina komunālie maksājumi. Olga neslēpj, ka viņai ir grūti iedomāties aiziešanu no pašreizējā dzīvokļa. Tur viņa jūtas droši, labi pazīst pārvaldnieku un ir pieradusi pie savas dzīvesvietas. Tomēr viņa uzskata, ka Kaspars, kura vārdā noslēgts īres līgums, viņai neļaus turpināt tur dzīvot.
Tāpēc Olga joko arī par citiem iespējamiem risinājumiem – varbūt izdosies sastapt turīgu pielūdzēju vai arī atrast tik pretimnākošu dzīvokļa īpašnieku, kurš būtu gatavs piedāvāt izdevīgākus nosacījumus.