Pie skatītājiem atgriežas muzikālo pārvērtību šovs “Izklausies redzēts”
Viens no pasaulē pazīstamākajiem muzikālo pārvērtību šoviem jau pavisam drīz nonāks 360TV skatītāju ekrānos. Jau no 9. oktobra lielšovā “Izklausies redzēts” septiņas sabiedrībā zināmas personības katru piektdienu plkst. 20.45 mērosies spēkiem muzikālajās pārvērtībās, bet viņu priekšnesumus vērtēs pastāvīgie žūrijas locekļi Mārtiņš Egliens un Jānis Šipkevics, kā arī mainīgs žūrijas loceklis. Sezonas izskaņā šova uzvarētājs iegūs naudas balvu, kuru ziedos paša izvēlētam labdarības mērķim.
Katrā šova epizodē piedalīsies septiņas Latvijā plaši pazīstamas personības – aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķis Ralfs Eilands, dziedātājs Andris Ērglis, hip-hop māksliniece Krisy, aktieris Maksims Busels, kā arī mūziķe Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Aiz katras pārtapšanas slēpjas rūpīgs komandas darbs – dalībnieku tēlus veidos grima mākslinieki un stilisti, bet aktiermeistarības pasniedzējs un horeogrāfs palīdzēs iedzīvināt mūziķu manieres, kustības un skatuves enerģiju. Ik nedēļu septiņas sabiedrībā zināmas personības kāps uz skatuves jau citā veidolā, lai ar savu priekšnesumu pārsteigtu skatītājus un pārliecinātu žūriju.
Madonna, Shakira vai Rammstein? Nākamās nedēļas izaicinājums dalībniekiem paliks noslēpumā līdz pēdējam brīdim, jo tikai epizodes beigās, ar izlozes palīdzību, viņi uzzinās, kuru tēlu nāksies atveidot nākamajā reizē!
Sagatavotos priekšnesumus vērtēs žūrija, kurā pastāvīgi darbosies aktieris Mārtiņš Egliens un radio “SWH” valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkevics, bet katrā šova epizodē viņiem pievienosies kāds sabiedrībā labi pazīstams viesis. Starp mainīgajiem žūrijas locekļiem būs radio balss Sanda Dejus, mūziķis Intars Busulis un dziedātāja Samanta Tīna un citi. Arī pašiem dalībniekiem būs iespēja piešķirt papildu punktus saviem favorītiem.
Cīņa lielšovā būs par galveno balvu – 10 000 eiro. Neviens no dalībniekiem šova gaitā netiks izbalsots, taču fināla epizodē iekļūs trīs dalībnieki ar visvairāk sakrātajiem punktiem. Fināla trijnieks sacentīsies par galveno balvu, kuru šova uzvarētājs ziedos paša izvēlētam labdarības mērķim. Arī skatītāji varēs iesaistīties – balsojot par saviem mīļākajiem tēliem “XCredit” mājaslapā.
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Papildu galvenajām lielšova epizodēm Tet+ izklaides platformā būs pieejamas arī īpašās epizodes “Izklausies redzēts. Lielās pārvērtības”, kurās skatītāji varēs redzēt visu varoņu pārtapšanas ceļu – no vokālo nianšu treniņiem līdz profesionālā grima uzklāšanai.
“Izklausies redzēts” ir “Banijay Entertainment“ formāts, ko radījusi “Gestmusic“ – producentu kompānija, kas ietilpst “Banijay Iberia“ sastāvā. Šovu Latvijā veidos producentu grupa “Onair Studios”, kas sevi jau pierādījusi vērienīgu pašmāju šovu veidošanā.
Dziedi līdzi pasaules hītiem, smejies un jūti līdzi dalībnieku muzikālajām pārvērtībām lielšovā “Izklausies redzēts”, kurš skatāms katru piektdienu plkst. 20.45 kanālā 360 jau no 9. oktobra. Bet īpašajās “Izklausies redzēts. Lielās pārvērtības” epizodēs izklaides platformā Tet+ ielūkojies arī aizkulisēs un uzzini, kā top iespaidīgie šova tēli!