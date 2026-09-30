Aktiera Čada Lova ģimenē traģēdija - 13 gadu vecumā mirusi viņa meita
Amerikāņu aktiera un režisora Čada Lova un producentes Kimas Peinteres ģimeni piemeklējusi smaga traģēdija – 13 gadu vecumā mirusi viņu meita Fiona Heplere Lova.
“Mūs ir dziļi satriekusi mūsu mīļotās Fionas zaudēšana,” paziņoja ģimene. Tuvinieki Fionu raksturojuši kā mīlošu, gudru un radošu meiteni, kurai ļoti paticis dejot. Vecāki atzina, ka viņa bijusi “mūsu dzīves gaisma”.
Ģimene lūgusi sabiedrību šajā grūtajā laikā respektēt tās privātumu. Paziņojumā Fionas nāves cēlonis netika norādīts.
Fiona piedzima 2012. gada 16. novembrī un bija otrā no Čada Lova un Kimas Peinteres trim meitām. Pārim ir arī 17 gadus vecā Meibela un desmit gadus vecā Niksija. Vēl pagājušā gada novembrī Lovs sociālajos tīklos bija sveicis Fionu, viņai kļūstot par pusaudzi, un mudinājis meitu turpināt “dejot cauri dzīvei”.
58 gadus vecais Čads Lovs ir aktiera Roba Lova jaunākais brālis. Latvijas skatītāji viņu varētu atpazīt no trillera “Unfaithful” (2002), kurā galvenās lomas atveidoja Ričards Gīrs un Diāna Leina, kā arī populārajiem seriāliem “Pretty Little Liars”, “24”, “ER” un “Supergirl”. Seriālā “Pretty Little Liars” viņš vairākus gadus atveidoja Baironu Montgomeriju. Lovs filmējies arī 2015. gada kinofilmā “Entourage”.
Aktieris savas karjeras laikā darbojies arī kā režisors, tostarp veidojis seriālu “Pretty Little Liars”, “9-1-1”, “9-1-1: Lone Star” un “Supergirl” sērijas. 1993. gadā viņš saņēma “Emmy” balvu par lomu seriālā “Life Goes On”.
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Ģimenei šis bijis īpaši smags periods. 2025. gada sākumā savvaļas ugunsgrēkos Klusā okeāna Palisādes rajonā Losandželosā nodega Lova ģimenes māja, kurā bija uzaugušas visas trīs meitas. Vēlāk aktieris dalījās ar fotogrāfijām, kurās meitas pirmo reizi pēc evakuācijas bija atgriezušās apskatīt mājas drupas.