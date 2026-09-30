“Kautkaili” izdod jaunu dziesmu “Savā vaļā” un gatavojas otrā albuma iznākšanai
Grupa “Kautkaili” izdod jaunu dziesmu un videoklipu “Savā vaļā” - šis ir noslēdzošais singls no oktobrī gaidāmā, otrā studijas albuma “Visas pasaules jūtas”. Albuma iznākšanu grupa atzīmēs 30. oktobrī, īpašā prezentācijas koncertā, LKA Nacionālās filmu skolas Paviljonā.
“Albuma tapšanas laikā dzīve mums piespēlējusi visdažādākās pieredzes un līdz ar tām - arī visas pasaules jūtas. Tās esam ieskaņojuši desmit dziesmās, un “Savā vaļā” ir viens no šiem desmit stāstiem. Dziesma stāsta par brīdi, kad atliek pieņemt, ka ne viss paliek tā, kā bijis, tomēr tā nav skumju pilna dziesma - drīzāk realitātes pieņemšana, uz to paskatoties no vieglas, gaišas un nedaudz ironiskas perspektīvas. Ar jauna cilvēka dzīvessparu, kas ļauj piedzīvoto palaist vaļā un doties tālāk,” par dziesmu stāsta grupa.
Dziesmas noskaņu papildina saulains mūzikas videoklips, ko veidojis režisors un operators Mārtiņš Kivlinieks ar komandu.
30. oktobrī, LKA Nacionālās filmu skolas Paviljonā, ierobežotam klausītāju skaitam “Visas pasaules jūtas” pirmo reizi izskanēs dzīvajā, pilnā apjomā - no pirmās līdz pēdējai dziesmai. Vairākas albuma dziesmas šajā pasākumā izskanēs pirmoreiz, un šādā formātā koncerts vairs netiks atkārtots.
“Šis albums mums ir ļoti nozīmīgs, tāpēc gribējām tā iznākšanai radīt vienu, īpašu vakaru. Nevis vienkārši nospēlēt koncertu, bet pirmo reizi izdzīvot visu albumu kopā ar mūsu klausītājiem - tādā secībā un kopumā, kādā esam to radījuši,” stāsta “Kautkaili”.
Pasākums iecerēts apzināti neliels un tuvs, tādēļ pārdošanā būs ļoti ierobežots biļešu skaits.
“Kautkaili” veido Kristīne Pāže, Didzis Bardo un Krists Krūskops. Grupas mūzikā savijas latviešu 90. gadu alternatīvās popmūzikas nostalģija ar mūsdienīgu indie un elektroniskās mūzikas skanējumu. Pēc debijas albuma “Personas kods” grupa devusies elektroakustiskajā koncerttūrē “Kur klusums zied”, aizvadījusi izpārdotus koncertus un šī gada sākumā Latvijas Televīzijas dziesmu konkursā “Supernova” ieguvusi otro vietu.