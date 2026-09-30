Matu pārstādīšana jeb transplantācija vairs netiek uztverta kā kaut kas tāds, par ko būtu jākaunas vai klusībā jāslēpj
Slavenības
Šodien 07:13
Latviešu vīriešiem jauns skaistuma rituāls - Reiniks, Gacho un Ozollapa uzlabojuši matu līniju
Ja vēl pirms dažiem gadiem runas par matu pārstādīšanu šķita kaut kas tāls un eksotisks, mūsdienās šī procedūra vīriešu vidū kļuvusi teju par ikdienu. Arī Latvijā arvien vairāk sabiedrībā zināmu kungu neslēpj, ka matu līnijas uzlabošanai gatavi doties uz Turciju. Vēl pirms šīs procedūras kungi fotogrāfijās manāmi, biežāk izvēlējušies galvu piesegt ar cepuri.
Matu pārstādīšana jeb transplantācija vairs netiek uztverta kā kaut kas tāds, par ko būtu jākaunas vai klusībā jāslēpj. Gluži pretēji – vīrieši par procedūrām stāsta atklāti, dalās ar rezultātiem un pat joko par savām jaunajām matu līnijām. Šai tendencei sekojušas arī vairākas Latvijā zināmas personas – mūziķis Gacho, uzņēmēji Valters Vestmanis un Ēriks Ozollapa, un uzmanību izpelnījušās arī dziedātāja Laura Reinika vizuālās pārmaiņas.