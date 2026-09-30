Kristīnes Lindenblates mamma atklāj, ko domā par meitas mīļoto Dzintaru
Kristīnes Lindenblates mamma Ināra jau ir iepazinusi meitas mīļoto Dzintaru un neslēpj savu pirmo iespaidu par viņu.
Lai arī jautājumā par meitas attiecībām kanāla "360" šovā “Slavenības. Bez filtra” viņa izvēlas palikt neitrāla, par Dzintaru mamma saka pavisam skaidri – viņš ir patīkams cilvēks. Kristīnes Lindenblates mamma Ināra stāsta, ka Dzintars kopā ar Kristīni jau bijis ciemos pie viņas, tāpēc iespēja meitas izvēlēto vīrieti iepazīt klātienē viņai ir bijusi. Uz jautājumu, vai Dzintars viņai patīk kā Kristīnes potenciālais znots, Ināra sākumā smejoties precizē, ka viņš vēl nav nekāds znots.
Kad Kristīne atgādina, ka abi jau dzīvo kopā, mamma atzīst, ka viņai svarīgākais ir pavisam kas cits. “Tā ir tava dzīve, un, ja tev ir labi, tad man arī labi,” viņa saka, uzsverot, ka meitas attiecībās nejaucas. Ināra atklāj, ka arī ar Kristīnes iepriekšējiem vīriešiem viņai praktiski nekad nav bijuši konflikti. Viņa uzskata, ka nav nepieciešams jaukties meitas privātajā dzīvē, ja vien viņa pati savā izvēlē jūtas labi.