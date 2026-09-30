Dženifera Lopesa pēc daudziem sāpīgiem pārdzīvojumiem piedzīvo biedējošu jaunu dzīves posmu
Dženifera Lopesa un Bens Afleks kopdzīvi pārtrauca 2024. gada 26. aprīlī un laulību juridiski šķīra 2025. gada 6. janvārī. Taču nu klāt nākušas citas raizes…
Dziedātāja un aktrise pastāstījusi par jaunām un lielām pārmaiņām savā šā brīža ikdienā. Viņas bērni sāk jaunu dzīves posmu. 18 gadus vecie dvīņi Makss un Emme (šobrīd saukta par Oskaru) devušies studēt koledžā un pametuši mammas mājas.
Lai gan Lopesa priecājas redzēt, kā bērni aug un kļūst patstāvīgi, viņa atzīst, ka šīs pārmaiņas viņai nav bijušas vieglas. "Tas ir biedējošs laiks. Tas ir pārmaiņu laiks. Daudzējādā ziņā tas ir jauns sākums viņiem, bet noteikti arī man pašai," viņa atzina. Lopesa arī pastāstīja, kas notiek brīžos, kad viņai pietrūkst bērnu. "Kad viņi aizbrauc un es šeit palieku viena “tukšā ligzdiņā” – es raudu, domāju par viņiem, skatos viņu bērnības fotogrāfijas un tādā garā. Šie ikdienas ieradumi man palīdz saglabāt līdzsvaru," viņa atzina.
Dženifera mudināja arī citus vecākus, kuri piedzīvo līdzīgas pārmaiņas, parūpēties par sevi un atkal pievērsties lietām, kuras bērnu audzināšanas laikā bija nācies nolikt malā. Lopesa atgādināja vecākiem, ka mainās ne tikai viņu bērnu dzīve, bet arī viņu pašu. "Jūs esat tik saviļņoti, kad viņi sper soli šajā jaunajā dzīves posmā. Taču mums jāatceras, ka tas ir arī jauns posms mūsu pašu dzīvē."