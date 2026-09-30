Šovā "Četri uz koferiem" Ilze Auzere, Dana Bela, Kārlis Auzāns un Dante Pecolli apceļo DĀR
Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" jaunās sezonas otrajā braucienā skatītāji kopā ar četrām Latvijā pazīstamām personībām dodas uz Keiptaunu – ...
Ilze Auzere piepilda sapni par Dienvidāfriku un izbrīnīta, ka Keiptauna atgādina Kaliforniju
Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" jaunās sezonas otrajā braucienā skatītāji kopā ar četrām Latvijā pazīstamām personībām dosies uz Keiptaunu – vienu no krāšņākajām un daudzveidīgākajām Dienvidāfrikas pilsētām.
Piedzīvojumā dodas finansiste Ilze Auzere, satura veidotāja Dana Bela, mūziķis Kārlis Auzāns un burvju mākslinieks Dante Pecolli. Viņus sagaida iespaidīgas ainavas, Dienvidāfrikas kultūras daudzveidība un iespēja Keiptaunu iepazīt no dažādām un negaidītām pusēm. Kā žurnālam "Kas Jauns" stāsta Ilze Auzere, ceļojums uz Dienvidāfriku, īpaši Keiptaunu, bijis viņas sen lolots sapnis.
Vilinājusi interese par Nelsonu Mandelu
“Man aizbraukt uz Dienvidāfriku un īpaši nokļūt Keiptaunā bija sapnis jau sen. Līdz šim esmu bijusi jau 71 valstī, un vairs nav nemaz tik daudz vietu, kas mani tik ļoti interesētu, bet tur man ļoti gribējās nokļūt. Viens no galvenajiem iemesliem bija Nelsons Mandela,” stāsta Auzere. Viņa neslēpj, ka vienmēr apbrīnojusi Dienvidāfrikas pretaparteīda cīnītāju un bijušo valsts prezidentu Nelsonu Mandelu. “Man viņš likās tāds dižgars un varonis, aizstāvot savus cilvēkus. Par Nelsonu Mandelu biju daudz lasījusi – par to, kā viņš pretojās aparteīdam un cik daudz panāca,” stāsta viņa.
Neilgi pirms piedāvājuma doties uz Keiptaunu notikusi arī zīmīga sakritība. “Es satiku Sašu Kelbergu, ar kuru savulaik kopā bijām Amerikas Tirdzniecības palātas valdē. Mēs ilgi nebijām redzējušies, bet satikāmies 4. jūlija piknikā. Viņš stāstīja, ka ir nopircis māju Keiptaunā, un es teicu: “Vai, cik skaisti! Tas ir mans sapnis – tur nokļūt.” Viņš man atbildēja: “Nu, kādreiz atbrauc ciemos.” Nepagāja pat dažas stundas, kad saņēmu no televīzijas aicinājumu piedalīties raidījumā,” atceras Auzere.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lauž priekšstatus par Dienvidāfriku
Runājot par to, kas Dienvidāfrikā pārsteidzis visvairāk, Auzere atzīst, ka Keiptauna krietni atšķīrusies no viņas priekšstata par Āfriku. Iepriekš bijusi arī Kenijā, kur, ceļojot pa valsti, piedzīvojusi gan ļoti atšķirīgas ainavas, gan dažādus klimatiskos apstākļus. “Keiptauna man ļoti, ļoti atgādināja Kaliforniju. Esmu dzīvojusi Kalifornijā, tāpēc mani pārsteidza, cik ļoti Keiptauna un tās apkārtne – piekraste, jūra, daba – man to atgādināja,” viņa stāsta.
Vēl viens pārsteigums bijis tas, cik moderna un sakārtota Auzerei šķitusi pilsēta. “Es negaidīju, ka tā būs tik ļoti civilizēta. Protams, joprojām var redzēt atšķirības starp baltajiem un melnādainajiem iedzīvotājiem, bet cilvēki bija ārkārtīgi pieklājīgi un izpalīdzīgi. Es patiešām gribētu tur aizbraukt vēlreiz – šoreiz jau pati, jo tas būtu pavisam cits ceļojums,” viņa saka.
Tomēr par vienu no lielākajām ceļojuma vērtībām kļuvuši tieši ceļabiedri. Ilze ar prieku atceras Kārļa Auzāna teikto vienā no pirmajiem vakariem: “Mēs visi sēdējām kopā, bijām priecīgi, mums bija tik labi, un Kārlis pateica ļoti skaisti: “Dienvidāfrika jau ir tikai dekorācijas. Tas, kas mums te ir tik forši, ir tas, ka mēs četri tik labi satikām.”” Auzere šai domai pilnībā piekrīt. “Tu vari būt visskaistākajā vietā pasaulē, bet, ja neesi kopā ar jaukiem cilvēkiem, tam vairs nav tik lielas nozīmes. Savukārt, ja tev ir brīnišķīga kompānija, kāda bija mums, tad viss kļūst vēl skaistāks. Un mums vēl paveicās, ka tā bija Keiptauna – vieta, kur neviens no mums iepriekš nebija bijis. Tas mums visiem bija ļoti skaists piedzīvojums.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pārdomas par Latvijas brīvību
Salīdzinot Dienvidāfriku ar Latviju, Auzere atzīst, ka vienu konkrētu atšķirību izcelt esot grūti. Viņu vairāk aizdomāties likusi pašas valsts vēsture un tas, kā tajā savijušās dažādas kultūras. “Tur ir ļoti interesants kultūru sajaukums – britu, holandiešu un, protams, vietējo iedzīvotāju kultūra. Tas man lika iegrimt pārdomās par to, kā vispār kāds drīkst ierasties un iekarot cita cilvēka zemi, īpaši dažādu dabas bagātību un izrakteņu dēļ,” viņa stāsta.
Šīs pārdomas Auzerei likušas vilkt paralēles arī ar Latvijas vēsturi un šodienas notikumiem pasaulē. “Kad skatāmies uz karu Ukrainā, atkal rodas jautājums – ar kādām tiesībām viena valsts drīkst ieiet otras valsts teritorijā? Tāpēc mani arī tik ļoti fascinē tas, ko savulaik panāca Nelsons Mandela. Protams, netaisnība nepazuda vienā dienā un viss notika ļoti ilgi, bet viņam izdevās panākt milzīgas pārmaiņas,” saka Auzere. Ceļojums viņai kļuvis arī par atgādinājumu vairāk novērtēt savu valsti un tās brīvību. “Man šķiet, ka mums Latvijā ir paveicies. Vienlaikus mums visu laiku ir jābūt stipriem un jāsargā sava valsts. Šis brauciens man vēlreiz atgādināja, cik trausla patiesībā var būt brīvība un ka to nedrīkst uztvert kā pašsaprotamu.”