Sendija un Danute Ozolas kļuvušas par mammām dēliņam
Fitnesa treneres un satura veidotājas Sendija un Danute Ozolas kļuvušas par mammām dēliņam. Par priecīgo notikumu viņas paziņojušas sociālajā vietnē "Instagram", publiskojot fotogrāfijas un atklājot arī mazuļa vārdu.
Jaunās māmiņas atklāj, ka kādā septembra vakarā pasaulē nācis viņu dēliņš Bredlijs, kura piedzimšanu viņas sagaidījušas ar aizkustinājumu un prieku.
Par gaidāmo ģimenes pieaugumu Sendija un Danute paziņoja šā gada februārī. Tobrīd viņas atklāja, ka gaida savu pirmo bērniņu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pāris iepriekš bija centies tikt pie bērniņa ar medicīniskās apaugļošanas palīdzību, tomēr divi mēģinājumi nebija veiksmīgi.
"Jau pirms kāzām mēs zinājām, ka esam gatavas bērniem, bet praktiski pie tā sākām strādāt tikai pagājušā gada janvārī. Ar anonīmu donoru Latvijā mēs vēl mākslīgo apaugļošanu paspēsim, bet mēs sapratām, ka gribam vairāk – gribam iznēsāt viena otras olšūnu un dot donoram pieeju bērnam pēc viņa pilngadības," iepriekš "Instagram" norādīja Sendija.
Tagad pāris savu ģimeni papildinājis ar dēliņu Bredliju.