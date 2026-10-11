Tā nav tikai kārno meiteņu slimība! Silvestrs Stallone atklāj, ka cietis no bulīmijas
Šā gada 29. septembrī klajā nākusi grāvējfilmu zvaigznes Silvestra Stallones biogrāfiskā grāmata “The Steps” (“Soļi”). Tajos 79 gadus vecais aktieris atskatās uz savu dzīvi un ilgo karjeru. Viņš neslēpj, ka par dažiem savulaik pieņemtajiem lēmumiem nācies maksāt augstu cenu. Aktieris atklāj, ka arī bulīmija viņam nav sveša. Jā, tā pati kaite, ko visbiežāk asociējam tikai ar supertievām modelēm.
Silvestrs Stallone atzinis, ka centieniem iegūt tādu fizisko formu, kādā viņš bija redzams filmās par Rokiju, bijusi ļoti augsta cena. Aktieris piedzīvojis bulīmiju, lietojis steroīdus un gadiem cīnījies ar fiziskām traumām.
Jaunākajā intervijā izdevumam “The New York Times” Stallone runājis arī par savu grāmatu “The Steps”, kas tikko kā nonākusi grāmatnīcu plauktos. 79 gadus vecais aktieris atcerējies laiku, kad filmējās “Rokijā” un “Rembo”, un kļuva apsēsts ar vēlmi padarīt savu ķermeni pēc iespējas spēcīgāku un izturīgāku – gluži kā “bruņas”.
"Es sāku domāt – veido savu ķermeni kā jaguāram, kā kaķim. Nevis masīvu kā Arnoldam [Švarcenegeram], bet mežonīgāku, agresīvāku, ļoti lokanu un atlētisku," stāstīja Stallone. Tomēr, gatavojoties filmai “Rokijs III”, vēlme panākt šādu izskatu drīz vien izgājusi ārpus veselīga saprāta robežām.
"Tas pavērtās par apsēstību. Turklāt ļoti neveselīgu. Nonāca tik tālu, ka man sākās bulīmija. Šī ir pirmā reize, kad par to publiski stāstu," atklāja Stallone. Viņš piebilda, ka ķermeņa tauku īpatsvars bija nokrities līdz 2,6 procentiem un viņam bija grūtības noturēt organismā apēsto ēdienu.
Jautāts, vai iespaidīgās fiziskās formas iegūšanai lietojis arī steroīdus, Stallone to apstiprināja. "Ak, Dievs, protams. Taču tas jādara piesardzīgi – sešas nedēļas lieto, tad sešas nedēļas ne," viņš sacīja. Aktieris arī atzina, ka šāds dzīvesveids atstājis nopietnas sekas uz viņa veselību.
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Silvestrs Stallone kā Rembo
Silvestrs Stallone kā Rembo.
Pārmaiņas notika 1997. gadā, kad Stallone filmējās lentē “Policisti” (“Cop Land”). Tajā viņš atveidoja "vājāko puisi telpā – daļēji kurlu un ar lieko svaru". "Tikai tad, kad filmējos šajā ekranizējumā, es beidzot sajutos nedaudz brīvāks," viņš atzina.
Stallone pastāstīja arī par daudzajām traumām, ko piedzīvojis savas karjeras laikā. Viņam veiktas deviņas muguras operācijas, divas plecu operācijas un trīs kakla skriemeļu fiksācijas operācijas. "Mans ķermenis ir pamatīgi salāpīts, bet es joprojām vēlos uzturēt sevi labā formā," jokoja aktieris.
Tagad, atskatoties pagātnē, Stallone atzīst, ka daudz ko darītu citādi: "Ja es varētu visu sākt no jauna, es sev teiktu – ‘Ļauj kādam citam uzņemties šo nastu un pats neveic kaskadieru trikus,’" sacīja aktieris.