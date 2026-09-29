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Šodien 15:11
Andris Ērglis šovā "Gandrīz ideālās vakariņas" viesus cienā ar akmeņiem. Vai tos tiešām var ēst?
Kanāla "360" šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" dziedātājs Andris Ērglis viesiem sagatavojis neparastu pārsteigumu, turpinot jau iepriekš aizsākto joku par akmeņiem. Vakariņu sākumā viņš galdā ceļ kaut ko tādu, kas pirmajā brīdī patiešām izskatās pēc akmens.
Andris aicina viesus sākumā paņemt tikai pa vienam un nogaršot, taču apzināti ļauj viņiem vēl kādu brīdi palikt neziņā. Izrādās, tie ir saldumi, kas veidoti tā, lai izskatītos pēc īstiem akmeņiem. Viesu reakcijas ir dažādas, taču Andrim izdodas vakariņu sākumā radīt jautru atmosfēru un pārsteigt klātesošos ar pavisam neierastu cienastu.