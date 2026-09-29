Aktrises Naomi Votsas 17 gadu vecā transdzimuma meita saņem balvu kā daudzsološa modele
Holivudas zvaigznes Naomi Votsas un aktiera Līva Šreibera 17 gadu vecā transdzimuma meita Kai Šreibere arvien pārliecinošāk piesaka sevi modes pasaulē. Jaunā modele jau paguvusi spert nozīmīgus soļus karjerā, bet nesen saņēmusi arī prestižu industrijas balvu.
17 gadus vecā modele Kai Šreibere kopā ar savu slaveno mammu Naomi Votsu pagājušajā nedēļā apmeklēja Milānas modes nedēļu. Viņas nofotografētas “Gucci” skatē, un uzmanību piesaistīja abu izteiktā augumu atšķirība. Kai krietni pāraugusi savu mammu. 165 centimetrus garā aktrise bija tērpusies košā fuksijas krāsas kostīmā, ko papildināja ar melnām augstpapēžu kurpēm ar smailiem purngaliem. Savukārt 180 centimetru garā Kai bija izvēlējusies baltu mini kleitu bez piedurknēm, sudraba krāsas kurpes uz ļoti augstiem papēžiem un izteiksmīgu acu grimu. Tēlu papildināja gaiša “Gucci” rokassomiņa.
“Oskaram” nominētā aktrise bieži ir līdzās savai transdzimuma meitai viņas modeles karjeras nozīmīgākajos brīžos.
Šis pasākums notika vien dažas nedēļas pēc tam, kad Šreibere saņēma skaļas ovācijas, iegūstot gada uzlecošās modeles balvu ASV izdevuma “The Daily Front Row” rīkotajā Modes mediju balvu pasniegšanas ceremonijā. Pusaudze, kuras vecāki ir Naomi Votsa un viņas bijušais dzīvesbiedrs Līvs Šreibers, vislielākās ovācijas saņēma brīdī, kad savā pateicības runā norādīja, ka ir pirmā transpersona, kura saņēmusi šo balvu.
Izdevuma “Daily Mail” uzņemtajā video Ņujorkas Rokfellera centrā jaunā modele atzina, ka viņai joprojām šķiet neticami saņemt šādu atzinību tik agrīnā savas karjeras posmā.
Šreibere, kuru ceremonijā atbalstīja viņas vecāki, sacīja, ka modes pasaule viņu uzņēmusi ārkārtīgi sirsnīgi. Viņa piebilda, ka ir ļoti priecīga par iespēju katru dienu uzzināt ko jaunu un modi jau saukt par savu darbu. "Esmu arī pirmā transpersona, kas ieguvusi šo balvu," viņa sacīja, izpelnoties skaļas ovācijas un aplausus. Šreibere atzina, ka saņemtā atzinība šķiet "gluži neticama un nebūtu iespējama bez visām manām māsām, kuras šajā industrijā man pavērušas ceļu. Es to nesu sev līdzi ikvienā telpā, kurā ieeju."
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Naomi Votsas un Līva Šreibera transdzimuma meita Kai Šreibere
Noslēdzot savu īso uzrunu, Šreibere sacīja, ka modes pasaulē beidzot atradusi vietu, kur jūtas kā savējo vidū, un tas viņu dara patiesi laimīgu. Uzrunā Šreibere sirsnīgi pateicās arī ģimenei par beznosacījumu atbalstu un uzticību, palīdzot viņai justies laimīgai un piepildīt sapņus. "Man ir neizsakāmi paveicies, ka jūs esat man līdzās," emocionāli piebilda jaunā modele. Šreibere pateicās arī “Valentino” komandai – ne tikai par viņas tā vakara tērpa radīšanu, bet arī par to, ka tieši šis modes nams viņu iepazīstinājis ar industriju un turpinājis viņai ticēt.
Naomi Votsai un viņas bijušajam partnerim, aktierim Līvam Šreiberam, ir divi bērni – Kai, kura pasaulē nāca kā zēns, un viņas vecākais brālis Saša Šreibers (19). Votsa un Šreibers bija attiecībās no 2005. līdz 2016. gadam.
Līvs Šreibers, kurš 2023. gadā apprecējās ar Teilori Neisenu, maijā intervijā žurnālam “Variety” pastāstīja, kā sākotnēji reaģējis uz Kai atklāsmi, ka viņa ir transpersona. "Kai vienmēr ir bijusi tāda, kāda viņa ir. Taču, manuprāt, nozīmīgākais brīdis bija tad, kad viņa lūdza mūs mainīt vietniekvārdus, ko lietojam, runājot par viņu," sacīja aktieris. "Godīgi sakot, man tas nešķita nekas īpaši dramatisks, jo Kai jau ļoti ilgu laiku bija izteikti sievišķīga."
Viņš turpināja: "Kai ir īsta cīnītāja. Ir svarīgi, ka viņa var pateikt: "Hei, es esmu transpersona", "Skatieties uz mani" un "Ejiet jūs d***t"."
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Šreibers jau iepriekš noraidījis apgalvojumus, ka viņa meita ir tā dēvētais "nepo baby" jeb slavenu vecāku atvase, kurai ģimenes vārds palīdzējis veidot karjeru. Savukārt dot padomus citu transpersonu vecākiem aktieris nevēlas. Viņš uzskata, ka ikviena ģimene un situācija ir atšķirīga, tāpēc nejūtas tiesīgs kādu pamācīt. Pēc šķiršanās Votsai un Šreiberam izdevies saglabāt labas attiecības un kopīgi rūpēties par bērniem. Naomi 2023. gadā apprecējās ar filmas “Gandrīz slaveni” aktieri Billiju Krudapu.