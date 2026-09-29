Latvijas basketbola leģendas stāsts aizkustina desmitiem tūkstošu: “Uļa” otro nedēļu pēc kārtas ir skatītākā filma Latvijā
Viestura Kairiša spēlfilma “Uļa” turpina pārliecinoši pulcēt skatītājus Latvijas kinoteātros - arī otrajā izrādīšanas nedēļā tā ir skatītākā filma Latvijā. Kopš nonākšanas uz lielajiem ekrāniem “Uļu” noskatījušies jau 45 tūkstoši skatītāju.
“Uļa” Latvijas kinoteātros nonāca 16. septembrī un jau pirmajā izrādīšanas nedēļas nogalē kļuva par skatītāko filmu Latvijā, pulcējot 23 tūkstošus skatītāju. Arī otrajā nedēļā “Uļa” saglabā skatītākās filmas pozīciju, apliecinot noturīgu skatītāju interesi.
Līdz ar filmas izrādīšanu kinoteātros “Uļa” raisījusi plašu skatītāju rezonansi arī sociālajos tīklos. Pēc filmas noskatīšanās cilvēki dalās ar savām pārdomām par redzēto, īpaši izceļot filmas stāstu, Uļjanas Semjonovas personību, aktieru sniegumu un filmas radītās emocijas.
Indra Salceviča ir norādījusi savā "Threads" profilā: “Filma "Uļa" - bravo! Negaidīju, ka tik ļoti šo filmu izlaidīšu caur sevi. Valdu asaras. Riju nost kamolu kaklā! Esmu patiesi aizkustināta. Kolosāla režija, scenārijs, humors, izcila aktierspēle, operatora darbs, montāža, grims, tērpi - pilnīgi viss. Patika tiešām pilnīgi viss. Es izdzīvoju šo filmu kopā ar tās stāstu. Paldies filmas veidotājiem!”
Renārs Zeltiņš savukārt ir pārliecināts, ka šī ir viena no labākajām spēlfilmām, kāda jebkad radīta: “Tas ir fenomenāls darbs, augstākā klase. Neatceros, kad pēdējo reizi tik daudz asaru bira”.
Savukārt Latvijas basketbolists Dairis Bērtāns sociālajos tīklos filmu "Uļa" nodēvēja par izcilu šedevru. Viņš uzsvēra, ka ir fenomenāli, kā cilvēks, kurš pats to nav piedzīvojis, spēj tik spēcīgi nodot filmas emocijas un pārdzīvojumus un likt skatītājam tos sajust.
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"Uļa" jau pirms nonākšanas Latvijas kinoteātros izpelnījās starptautisku uzmanību - filmas pasaules pirmizrāde notika Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Un Certain Regard". Augustā filma tika izvēlēta arī kā Latvijas pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā "Labākā starptautiskā filma".