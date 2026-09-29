Barokāls rudens Pakrojas muižā - top pasaulē vēl neredzēti milzu ornamenti
Iestājoties zelta rudenim, ko pārsteidzošu apskatīt Baltijā? Sākot ar 3. oktobri, katru nedēļas nogali Pakrojas muiža aicina uz rudens bagātību mākslas festivālu „Barokāls rudens“. Muižas dārzi, kas pavasarī un vasarā pārsteidz ar krāšņo ziedu daudzveidību, šoruden pārvērtušies baroka ornamentu paklājos, kuru izveidei izmantotas vairāk nekā 80 tonnas reģionā audzētu dārzeņu un augļu.
Viena no vārda „baroks” izcelsmes versijām saistīta ar portugāļu vārdu barroco – neregulāras formas pērle. Festivālā par šādām pērlēm kļūst ikviens dārzenis, bet no tūkstošiem šo pērļu rodas grandiozi ornamenti.
„Vēlējāmies uz dāsno rudeni paskatīties citādi – ne tikai kā uz ražas laiku, bet arī kā uz neparasti bagātīgu radošā materiāla avotu. Katram dārzenim ir sava krāsa, tekstūra un forma. Mākslinieciski saliktas kopā, simtiem šādu mazu dabas pērļu veido iespaidīgus rakstus, kurus gribas ne tikai fotografēt, bet arī ilgi aplūkot,“ stāsta festivāla idejas autore Kristina Ivančenko.
Katrs ornaments vispirms top datora ekrānā. Pēc tam tas jāpalielina samērīgi ar milzīgā muižas dārza izmēru, nezaudējot nevienu līniju. Ornamentus veido muižas dārznieki – tas ir ārkārtīgi precīzs darbs, kas prasa lielu pacietību un koncentrēšanos.
Visu darba procesu vēro drons. No augšas ir redzams ikviens, pat visniecīgākais elements, kas novirzījies no iecerētā raksta, tāpēc simetrija tiek koriģēta tik ilgi, līdz ornaments pietuvojas pilnībai.
Barokāls rudens Pakrojas muižā – top pasaulē vēl neredzēti milzu ornamenti
Rudens laikapstākļi – nav šķērslis
Līdzās milzīgajiem ornamentiem muižas teritoriju piepildīs ražas augļu arkas un skulptūras, rosīgs baroka laika gadatirgus, kā arī muižas dzīves pieredzes visai ģimenei.
Mainīgie rudens laikapstākļi netraucēs baudīt festivālu, jo liela daļa piedzīvojumu gaidīs zem jumta. Muižas amatnieku darbnīcās varēs iegriezties pie biškopes un vilnas filcētājas, iemūžināt sevi senlaicīgā fotogrāfijā vai apmeklēt Panoptiku. Tie, kuri vēlas mazliet nobīties, varēs doties ekskursijā pa Sodu pagrabu, bet zinātkārākie – iepazīt vēsturisko spirta brūzi.
Mazākajiem apmeklētājiem būs atsevišķa telpa, kurā baroku varēs iepazīt caur spēlēm un radošām aktivitātēm. Pēc pastaigas visus sasildīs muižas virtuve, kas smaržos pēc ķirbjiem un kanēļa, kā arī silti dzērieni.