Arnolds Švarcenegers, Dolfs Lundgrēns un Silvestrs Stallone – trīs no spilgtākajām 80. un 90. gadu asa sižeta kino ikonām.
Slavenības
Šodien 07:24
Kur palikuši leģendārie grāvēju varoņi? Ko šodien dara Stallone, Švarcenegers, Lundgrēns un citi
Mūsdienu asa sižeta kino ir savi jaunie karaļi — Džeisons Stethems, Dveins Džonsons, Kriss Hemsvorts, Kianu Rīvss un citi turpina pierādīt, ka skatītājiem joprojām patīk ātras mašīnas, sprādzieni, kautiņi un varoņi, kuri šķiet gandrīz neuzvarami. Taču ilgi pirms viņiem šo žanru definēja pavisam cita paaudze.
Silvestrs Stallone, Arnolds Švarcenegers, Dolfs Lundgrēns, Žans Klods van Damme, Čaks Noriss, Džekijs Čans, Brūss Viliss un Stīvens Sīgals 80. un 90. gados kļuva par īstām grāvēju ikonām. Viņu filmas piepildīja kinoteātrus, viņu varoņi kļuva par popkultūras simboliem, bet daudzas no viņu lomām vēlāk noteica to, kādu vispār iedomājamies asa sižeta filmas galveno varoni.
Gadu desmiti ir pagājuši, un viņu dzīves aizvedušas ļoti atšķirīgos virzienos — viens joprojām filmējas, cits raksta memuārus, vēl kāds kino pasauli pametis veselības dēļ, bet daži no Holivudas nonākuši pavisam citā vidē.
Atskatāmies uz grāvēju ēras aizsācējiem un skaidrojam, ko leģendārie asa sižeta varoņi dara šodien.