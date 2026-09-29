Brendans Freizers atgriežas vienā no savām slavenākajām lomām - pirmie foto no “Mūmija 4” filmēšanas laukuma
Aktieris Brendans Freizers pēc gandrīz trim desmitgadēm atkal iejuties piedzīvojumu meklētāja Rika O’Konela lomā – 57 gadus vecais aktieris manīts jaunās filmas “Mūmija 4” uzņemšanas laukumā Lielbritānijā.
Jaunākajos kadros no filmēšanas laukuma Freizers redzams pie retro sudrabaini sarkanas sacīkšu automašīnas stūres. Ainā, kuras darbība norisinās 1957. gadā, aktieris ģērbies tumši brūnā ādas jakā un baltā autosporta ķiverē. Uz filmēšanas laukuma redzami arī tēla Rika O’Konela sacīkšu komandas dalībnieki.
New set photos of Brendan Fraser back as Rick O’Connell, smiling in a leather jacket with a vintage helmet and piloting a silver-and-red rocket car, evoking the same swashbuckling energy that defined the 1999 original.— Pop Buzz (@popbuzzz_) September 29, 2026
Production is underway in England with Fraser and Rachel… pic.twitter.com/6a4aJnbR8Q
Freizera atgriešanās franšīzē jau iepriekš izraisīja lielu interesi, taču šoreiz skatītājus sagaida vēl viena nozīmīga atkalapvienošanās – Evelīnas O’Konelas lomā atgriežas arī Reičela Vaisa. Abi aktieri pēdējo reizi šos tēlus kopā spēlēja 2001. gada filmā “Mūmija atgriežas”. 2008. gada turpinājumā “Mūmija: Pūķa imperatora kapenes” Freizers gan atgriezās, taču Vaisa filmā vairs nepiedalījās un Evelīnas lomu pārņēma Marija Bello.
Vaisa jau nofotografēta arī jaunās filmas uzņemšanas laukumā pie Britu muzeja Londonā, kur aktrise bija tērpusies 50. gadu stilā – dzeltenos punktotos svārkos, īsā brūnā jakā un platmalu cepurē.
Brendan Fraser, Rachel Weisz, and several other original cast members are returning for The #Mummy4.. pic.twitter.com/QRvCauvjcm— 𝕷𝖆𝖛༒ (@lavl52571) September 27, 2026
Filmas “Mūmija 4” sižets pagaidām tiek turēts noslēpumā, tomēr Freizers iepriekš devis mājienu, ka jaunajā filmā paredzēta atgriešanās pie tā, ko skatītāji iemīļoja oriģinālajās filmās. “Savāksim grupu atkal kopā – tas taču ir vienīgais pareizais veids,” aktieris pavasarī sacīja raidījumā “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, piebilstot, ka jaunā filma skatītājiem mēģinās dot to, ko viņi gaidījuši vairāk nekā 20 gadus.
Freizers arī jokojis, ka atgriešanās asa sižeta lomā 57 gadu vecumā prasījusi zināmu fizisko sagatavošanos.
1999. gada “Mūmija” Freizers pirmoreiz atveidoja amerikāņu piedzīvojumu meklētāju Riku O’Konelu, kurš kopā ar bibliotekāri un ēģiptoloģi Evelīnu Karnahanu nonāk senā Ēģiptes pilsētā, kur nejauši tiek pamodināts gadsimtiem sens priesteris.
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Filma guva milzīgus panākumus — tās kases ieņēmumi pārsniedza 400 miljonus ASV dolāru, tā nostiprināja Freizera statusu Holivudā un kļuva par pamatu diviem turpinājumiem.
“Mūmija 4” pirmizrāde kinoteātros paredzēta 2027. gada 15. oktobrī.