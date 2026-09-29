Brendans Freizers atgriežas vienā no savām slavenākajām lomām – pirmie foto no “Mūmija 4” filmēšanas laukuma
Foto: CAMERA PRESS/Jerry Watson / Vida Press
Ar jaunu daļu atgriezīsies filma "Mūmija".
Kino

Brendans Freizers atgriežas vienā no savām slavenākajām lomām - pirmie foto no “Mūmija 4” filmēšanas laukuma

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Aktieris Brendans Freizers pēc gandrīz trim desmitgadēm atkal iejuties piedzīvojumu meklētāja Rika O’Konela lomā – 57 gadus vecais aktieris manīts jaunās filmas “Mūmija 4” uzņemšanas laukumā Lielbritānijā.

Brendans Freizers atgriežas vienā no savām slavenā...

Jaunākajos kadros no filmēšanas laukuma Freizers redzams pie retro sudrabaini sarkanas sacīkšu automašīnas stūres. Ainā, kuras darbība norisinās 1957. gadā, aktieris ģērbies tumši brūnā ādas jakā un baltā autosporta ķiverē. Uz filmēšanas laukuma redzami arī tēla Rika O’Konela sacīkšu komandas dalībnieki.

Freizera atgriešanās franšīzē jau iepriekš izraisīja lielu interesi, taču šoreiz skatītājus sagaida vēl viena nozīmīga atkalapvienošanās – Evelīnas O’Konelas lomā atgriežas arī Reičela Vaisa. Abi aktieri pēdējo reizi šos tēlus kopā spēlēja 2001. gada filmā “Mūmija atgriežas”. 2008. gada turpinājumā “Mūmija: Pūķa imperatora kapenes” Freizers gan atgriezās, taču Vaisa filmā vairs nepiedalījās un Evelīnas lomu pārņēma Marija Bello.

Foto: Alamy/Vida Press
Brendans Freizers un Reičela Vaisa filmā "Mūmija".
Brendans Freizers un Reičela Vaisa filmā "Mūmija".

Vaisa jau nofotografēta arī jaunās filmas uzņemšanas laukumā pie Britu muzeja Londonā, kur aktrise bija tērpusies 50. gadu stilā – dzeltenos punktotos svārkos, īsā brūnā jakā un platmalu cepurē.

Filmas “Mūmija 4” sižets pagaidām tiek turēts noslēpumā, tomēr Freizers iepriekš devis mājienu, ka jaunajā filmā paredzēta atgriešanās pie tā, ko skatītāji iemīļoja oriģinālajās filmās. “Savāksim grupu atkal kopā – tas taču ir vienīgais pareizais veids,” aktieris pavasarī sacīja raidījumā “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, piebilstot, ka jaunā filma skatītājiem mēģinās dot to, ko viņi gaidījuši vairāk nekā 20 gadus.

Freizers arī jokojis, ka atgriešanās asa sižeta lomā 57 gadu vecumā prasījusi zināmu fizisko sagatavošanos.

1999. gada “Mūmija” Freizers pirmoreiz atveidoja amerikāņu piedzīvojumu meklētāju Riku O’Konelu, kurš kopā ar bibliotekāri un ēģiptoloģi Evelīnu Karnahanu nonāk senā Ēģiptes pilsētā, kur nejauši tiek pamodināts gadsimtiem sens priesteris.

Filma guva milzīgus panākumus — tās kases ieņēmumi pārsniedza 400 miljonus ASV dolāru, tā nostiprināja Freizera statusu Holivudā un kļuva par pamatu diviem turpinājumiem.

“Mūmija 4” pirmizrāde kinoteātros paredzēta 2027. gada 15. oktobrī.

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