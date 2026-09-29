Andželīnas Džolijas un Breda Pita meita Zahara oficiāli atteikusies no tēva uzvārda
Holivudas aktieru Andželīnas Džolijas un Breda Pita 21 gadu vecā meita Zahara oficiāli atteikusies no tēva uzvārda. Turpmāk viņas pilnais vārds būs Zahara Mārlija Džolija.
Zaharas iesniegumu par uzvārda maiņu pirmdien, 28. septembrī, apstiprināja Kalifornijas tiesa. Līdz šim viņas pilnais vārds bija Zahara Mārlija Džolija-Pita. Pieteikumu par uzvārda “Pita” svītrošanu Zahara bija iesniegusi jau šā gada pavasarī.
Zahara nav pirmā no Džolijas un Pita bērniem, kura juridiski atteikusies no tēva uzvārda. Jauns.lv jau vēstīja, ka septembra vidū oficiāli tika apstiprināta arī 25 gadus vecā Medoksa vārda maiņa – no Medoksa Čivana Džolija-Pita uz Medoksu Čivanu Džoliju.
Savukārt Šilo 2024. gadā iesniedza pieteikumu atteikties no tēva uzvārda savā 18. dzimšanas dienā. Arī Breda Pita un Andželīnas Džolijas meita Vivjena šovasar, sasniedzot pilngadību, vērsās tiesā, lūdzot mainīt savu uzvārdu no Džolija-Pita uz Džolija. Viņas lietas izskatīšana paredzēta novembrī.
Zahara jau iepriekš publiski bija izmantojusi tikai mātes uzvārdu. Absolvējot Spelmana koledžu Atlantā šā gada maijā, viņa tika pieteikta kā Zahara Mārlija Džolija. Tāpat viņa ar šo vārdu sevi publiski iepazīstināja jau 2023. gadā, pievienojoties studentu organizācijai “Alpha Kappa Alpha”.
Pakss pagaidām ir vienīgais, kurš nav iesniedzis publiski zināmu pieteikumu uzvārda maiņai.
Andželīna Džolija un Breds Pits ir sešu bērnu vecāki – Madoksa, Paksa, Zaharas, Šailo, Noksa un Vivjenas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Džolija iesniedza šķiršanās pieteikumu 2016. gada septembrī, bet bijušais pāris galīgo vienošanos panāca tikai 2024. gada decembrī, vairāk nekā astoņus gadus pēc attiecību izjukšanas.