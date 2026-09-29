Nedēļas jaunumi "Tet+" - izslavēta šausmu filma, Annas pazušana un suns ar superspējām
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties šausmu trilleri "Apsēstība", piedzīvojumu filmu visai ģimenei "Supersuns Čārlijs" un dokumentālās izmeklēšanas raidījumu ciklu "Bez pēdām. Anna".
Bīstamā mīla
Klāt iespēja lūkot vienu no beidzamā laika apspriestākajām jaunajām šausmu filmām – "Apsēstība" ("Obsession"). Sākotnēji "YouTube" ārēs slavu iemantojušais Karijs Bārkers šo filmu veidoja ar 750 tūkstošu ASV dolāru lielu budžetu, bet kases ieņēmumi pārsniedza jelkādas cerības – savākti gandrīz 512 miljoni!
Viņš ir bezcerīgs romantiķis, kurš jau sen ir iemīlējies skaistajā Niki. Kādu dienu ezoterikas veikalā viņš atrod dīvainu nieciņu – burvju nūjiņu. Ja to salauzīsi, tava sirds vēlēšanās piepildīsies. Viņš vēlas, lai Niki viņu mīlētu vairāk par jebkuru citu pasaulē. Un, lūk, viņa patiesi iemīlas viņā. Tomēr viņa laimei ātri pienāk gals – Niki ir burtiski apsēsta ar viņu, un viņas uzmanība kļūst arvien biedējošāka.
Suns ar superspējām
Čārlijs ir visai parasts suns, kuru no visas sirds mīl viņa saimnieks, deviņgadīgais Denijs.
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Taču pēc tam, kad Čārliju nolaupa citplanētieši, viņš pēkšņi atklāj, ka ieguvis superspējas. Apķērīgais suns tagad prot ne tikai runāt, bet arī visu to, kas pa spēkam kārtīgam supervaronim. Tāpēc brīdī, kad pasauli apdraud kaķis Padijs, viņam pretī stāsies neviens cits kā pašaizliedzīgais suns Čārlijs.
Bez pēdām. Anna
Dokumentālās izmeklēšanas raidījumu cikls "Bez pēdām. Anna" trīs sērijās atklās faktus par vienu no skaļākajām pazušanas lietām Latvijā.
2023. gada 1. novembrī visu Latviju pāršalca sirdi plosoša ziņa – savu māju pameta 1989. gadā dzimusi sieviete kopā ar dažus mēnešus vecu zīdaini. Abas mājās tā arī nepārnāca. Lai gan patiesība par notikušo pamazām nāca gaismā, daudzas detaļas joprojām palikušas miglā tītas. Nu dokumentālās izmeklēšanas raidījumu cikls Bez pēdām. Anna atgriežas pie Annas stāsta ne tikai, lai rekonstruētu vienu no skaļākajām pazušanas lietām Latvijā, bet arī, lai runātu par jautājumu, kas skar daudz plašāku sabiedrības daļu, – par pēcdzemdību depresiju, tās atpazīšanu un atbalstu brīdī, kad tas nepieciešams visvairāk.
Šis ir stāsts ne tikai par cilvēka pazušanu. Tas ir stāsts par to, kā pazūd robežas – starp faktu un minējumu, līdzjūtību un apsūdzību, izmeklēšanu un digitālu linča tiesu. Annu meklēja ilgi, un šajā laikā daudz tika jautāts – kas ar viņu noticis? Bet ievērojami mazāk tika uzdots kāds cits būtisks jautājums – kāpēc dzīvespriecīga jauna sieviete nonāca līdz pašnāvībai?
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