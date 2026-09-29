75 gadu vecumā miris serāla "Glābējzvans" zvaigzne Deniss Haskins
75 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Deniss Haskinss (Dennis Haskins), kurš vislabāk bija pazīstams ar skolas direktora Ričarda Beldinga lomu populārajā jauniešu seriālā “Saved by the Bell”, vēsta TMZ.
Aktiera nāvi medijam apstiprinājis viņa aģents Džejs Šahters (Jay Schachter). Haskinsa nāves cēlonis pagaidām nav zināms.
“Tas ir traģisks zaudējums. Visi mīlēja Beldinga kungu, bet tie no mums, kuri iepazina Denisu personīgi, viņu mīlēja vēl vairāk. Viņš bija lielisks cilvēks un patiesi dievināja savus fanus,” sacīja Šahters. Viņš piebilda, ka aktieris vienmēr atradis laiku saviem faniem. Abi sadarbojušies vairāk nekā 20 gadus un bijuši arī tuvi draugi.
Haskinss plašu atpazīstamību ieguva 20. gadsimta 80. gadu beigās un 90. gados, atveidojot Beisaidas vidusskolas direktoru Ričardu Beldingu seriālā “Saved by the Bell”. Viņa varonis centās savaldīt Zeku Morisu un pārējos skolas audzēkņus, regulāri nonākot dažādās komiskās situācijās.
Aktieris pie Beldinga lomas atgriezās arī vairākos seriāla turpinājumos, tostarp “Saved by the Bell: The College Years” un “Saved by the Bell: The New Class”. Šī loma kļuva par Haskinsa vizītkarti turpmākos gadus.