Pēc gandrīz desmit gadiem atgriežas “Izlaušanās” - leģendārais seriāls iegūs jaunu elpu
Viens no 2000. gadu populārākajiem televīzijas seriāliem “Izlaušanās” ("Prison break") gatavojas jaunai atgriešanās reizei. Oficiāli sākusies jaunā seriāla “Prison Break: Black Creek” uzņemšana, taču šoreiz skatītājiem nebūs vienkārši vēlreiz jāseko Maikla Skofīlda un Linkolna Barouza kārtējam bēgšanas plānam.
Jaunais seriāls risināsies tajā pašā pasaulē, kur oriģinālais seriāls “Izlaušanās”, taču tā centrā būs jauni varoņi un cits cietums – izdomātais “Black Creek Penitentiary”. Hulu septembrī apstiprināja, ka seriāls jau nonācis ražošanā.
Galvenā varone būs bijusī karavīre Kesidija Kolinsa, kuru atveidos aktrise Emīlija Brauninga. Viņa kļūst par cietuma uzraudzi vienā no bīstamākajām ieslodzījuma vietām ASV, lai īstenotu personīgu misiju, kas saistīta ar cilvēku, kuru viņa mīl. Tādējādi jaunais stāsts zināmā mērā apgriezīs oriģinālā seriāla formulu otrādi. Savulaik Maikls Skofīlds apzināti nonāca cietumā kā ieslodzītais, lai palīdzētu izbēgt savam uz nāvi notiesātajam brālim. “Black Creek” galvenā varone cietumā ienāks no otras restu puses – kā darbiniece.
Bez Brauningas seriālā būs redzami arī Lūkass Geidžs, Dreiks Rodžers, Kleitons Kardenass, Dž. R. Borns, Džordžija Floresa, Mailss Buloks un Kellija Berglanda. Septembrī aktieru sastāvam pievienojās arī Noa Emerihs un vairāki citi aktieri.
Seriāla veidotājs ir Eldžins Džeimss, kurš iepriekš strādājis pie “Mayans M.C.”. Projektā iesaistīti arī cilvēki, kas veidoja oriģinālo seriālu, tostarp tā radītājs Pols Šērings un izpildproducente Dona Olmsteda. Seriālu producē “20th Television”.
Pašlaik nav paziņots, ka jaunajā seriālā atgriezīsies Venvorts Millers un Dominiks Pērsels, kuri oriģinālajā seriālā atveidoja brāļus Maiklu Skofīldu un Linkolnu Barouzu. Millers jau iepriekš publiski paziņojis, ka vairs nevēlas atgriezties Maikla lomā, tādēļ jaunais projekts jau no sākuma veidots kā patstāvīgs stāsts tajā pašā “Izlaušanās” pasaulē.
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Oriģinālais seriāls “Izlaušanās” pirmizrādi piedzīvoja 2005. gadā. Tā centrā bija Maikls Skofīlds, kurš sarīkoja bankas aplaupīšanu, lai apzināti nonāktu tajā pašā cietumā, kur viņa brālis Linkolns gaidīja nāvessoda izpildi par slepkavību, kuru nebija pastrādājis. Maikls, izmantojot zināšanas par cietuma konstrukciju, bija izstrādājis detalizētu bēgšanas plānu.
Sākotnējais seriāls noslēdzās 2009. gadā, taču pēc astoņu gadu pārtraukuma 2017. gadā seriāls atgriezās ar piekto sezonu un oriģinālajiem galveno lomu atveidotājiem. Kopumā seriālam tapušas piecas sezonas un 90 sērijas.