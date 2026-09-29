Dakota Džonsone pārsteidz ar izskatu. Sociālajos tīklos uzvirmo runas par plastisko ķirurģiju
Dakota Džonsone šobrīd aktīvi reklamē savu jauno filmu “Verity”, taču pēdējā laikā uzmanības centrā nonākusi ne tikai aktrises jaunākā loma. Fani ievērojuši pārmaiņas viņas izskatā, un sociālajos tīklos no jauna sākušās runas par iespējamām plastikas operācijām.
36 gadus vecā Dakota Džonsone pašlaik aktīvi piedalās filmas “Verity” reklāmas pasākumos. Filmā kopā ar viņu redzama arī aktrise Anna Hetaveja. Redzot Džonsoni dažādos publiskos saietos, fani īpašu uzmanību pievērsuši viņas izskatam.
Visvairāk uzmanības piesaistījušas aktrises acis. Vairāki fani norādījuši, ka tās tagad izskatās atvērtākas nekā agrāk.
Melānijas Grifitas meita Dakota Džonsone
Tas ātri vien izraisīja pieņēmumus par iespējamu plastisko operāciju. Tīmeklī paustas aizdomas, ka Džonsonei varētu būt veikta augšējo plakstiņu operācija. “Viņa vairs pat neizskatās pēc sevis,” rakstīja kāds fans. “Viņa vairs neizskatās tā, kā agrāk,” piebilda otrs, savukārt vēl kāds komentēja: “Ak, nē, viņa sevi ir sabojājusi.”
Tomēr ne visi šādiem pieņēmumiem piekrita. Kāds fans aizstāvēja Džonsoni, norādot, ka pārmaiņas viņas izskatā varētu būt saistītas ar jauno frizūru. “Dakota Džonsone tikai apgrieza savu poniju, un uzreiz sākās runas par plastisko operāciju,” rakstīja sociālo tīklu lietotājs.
Pati Džonsone nav apstiprinājusi, ka viņai būtu veikta kāda kosmētiska operācija. Arī aktrises pārstāvji šos pieņēmumus nav komentējuši.
Pēdējā laikā aktrises vārds plašsaziņas līdzekļu virsrakstos nonācis arī saistībā ar baumām par iespējamām attiecībām ar mūziķi Machine Gun Kelly. Abi nesen manīti izkāpjam no vienas automašīnas, pirms kopā devušies uz kādu dzīvokli Ņujorkā.
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Dakota Džonsone ar draugu Metjū Hitu
Lai gan Dakota Džonsone apgalvo, ka viņas dzīve ir ļoti piesātināta un nav laika attiecībām, viņa jau divu gadu garumā ...
Savukārt jaunākajā intervijā žurnālam “Vogue” Džonsone runājusi arī par savām simpātijām pret mūziķiem. “Es viņiem patīku. Nezinu, ko lai saku. Un viņi patīk man.”
Atgādināsim, ka iepriekš Dakotai bija astoņus gadus ilgas attiecības ar grupas “Coldplay” līderi Krisu Mārtinu. Pāris izšķīrās aizvadītajā gada jūnijā. 2026. gadā īsu periodu aktrise bija kopā ar dziedātāju un dziesmu autoru Role Model. Agrāk viņu vienojušas jūtas ar mūziķi Noa Geršu, aktieri Džordanu Matersonu un grupās “Drowners” līderi Metjū Hitu.