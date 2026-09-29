Sandra Kalniete atkal iemīlējusies. Kas ir viņas draugs?
Eiropas Parlamenta deputāte, mākslas zinātniece, rakstniece un diplomāte Sandra Kalniete šā gada sākumā Londonā sastapa savu jaunības dienu draugu, grafikas dizaineru Egilu Griķi. Kopš tā laika abi ir kopā kā pāris.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Sandra Kalniete atklāj, ka viņas personiskajā dzīvē patiešām ir notikušas būtiskas izmaiņas un Egils ir viņas dzīvesdraugs. Tinot atmiņu pavedienu, kā abi iepazinušies, Sandra stāsta: “Ziniet, mēs jaunībā bijām ļoti pazīstami. Šā gada sākumā abi satikāmies Londonā, jo tobrīd Egils dzīvoja Skotijā. Un tā atjaunojās mūsu attiecības.” Pirms pusotras nedēļas Sandra un Egils, sadevušies rokās, gāja uz Latvijas Nacionālo operu, lai klātienē izbaudītu vienas no mūsdienu spožākajām operzvaigznēm – dienvidafrikāņu soprāna Pritijas Jendes – koncertu. Viņa uzstājās kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri un spāņu diriģentu Pablo Mjelgo. Šis koncerts bija pirmais abu kopīgais iznāciens sabiedrībā, jo tikai pirms mēneša Egils atgriezās Latvijā.
Pritijas Jendes balss cienītāji dodas uz Latvijas Nacionālo operu; 18.09.2026.
18. septembrī Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē solokoncertu sniedza viena no mūsdienu spožākajām operzvaigznēm – dienvidafrikāņu soprāns Pritija Jende.
Pāris ir apmeties uz dzīvi Jūrmalā, abi bieži dodas pastaigā gar jūru. “Kad mans vīrs nomira (Arhitekts Ansis Reinhards devās mūžībā 2023. gada pavasarī – red. piez.), es vairs negribēju viena pati dzīvot mūsu lielajā dzīvoklī. Tur mitinās mans mazdēls ar savu sievu. Pārcēlos uz Jūrmalu, kur tagad abi ar Egilu dzīvojam. Nu jau ir pagājis mēnesis, kopš mēs ikdienā esam kopā. Gada sākumā satikāmies, un viss notika ļoti strauji. Mēs sapratām, ka vairs neesam tajā vecumā, lai ilgi gaidītu. Es turpinu strādāt Eiropas Parlamentā, savukārt Egila darbs ir pie datora mājās. Viņš ir atzīts grafikas dizainers un sadarbojas ar pasaulslaveniem zīmoliem. Tā ka pagaidām mēs ļoti labi varam visu sabalansēt,” tā Kalniete.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Politiķe līdz ar jaunajām attiecībām ir burtiski uzmirdzējusi, izskatās starojoša un smaidīga. Kalniete pati uzskata, ka savs nopelns ir tam, ka viņa atkal ir ārā no savas vientulības kūniņas. “Biju jau pieņēmusi savu nākotni, ka nu esmu viena, atraitne un, cik labi spēšu, tik arī nodzīvošu... Mani skati nevērsās ne pa labi, ne pa kreisi. Attiecību ziņā es neko tādu vairs negaidīju. Biju pieņēmusi, ka tā jau ir pagātne manā dzīvē. Tas ir liels brīnums un milzīga dāvana, ka atkal esam satikušies un saprotamies tikpat labi, kā agrāk. Mēs tiešām izbaudām katru kopā būšanas stundu.”
Par laulībām gan vēl esot pāragri runāt. Sandra teic, ka viņu vecumā tas nav tik būtiski, bet tajā pašā laikā, aizdomājoties par oficiālas laulības nepieciešamību, atzīst: “Latvijas likumdošana ir tāda, ka vecākiem cilvēkiem ir jādomā par to, ka viens vai otrs var palikt slims. Un tad ir vajadzīgas šīs oficiālās attiecības, lai varētu otru pārstāvēt. Jo citādi jūs nekas tam otram cilvēkam neesat. Bet tik tālu mēs vēl neesam domājuši.” Sandra savu dzīvesbiedru Egilu iepazīstinājusi gan ar mazdēlu, gan ar pārējo ģimeni: “Cik manu radu ir Latvijā, tik visi ar Egilu ir iepazinušies un sadraudzējušies.”