Koncerti "Rudeņa vējos" 2026. gada septembrī Rēzeknē
2026. gada 26. septembra vakarā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors", izskanēja divi iemīļotās latgaliešu dziedātājas un dziesmu autores Aijas Rimšas (1967-2005) ...
FOTO: Rēzeknē dziedātājas Aijas Rimšas piemiņai sirsnīgi izskan koncerti “Rudeņa vējos"
Sestdienas, 26. septembra, vakarā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors", izskanēja divi iemīļotās latgaliešu dziedātājas un dziesmu autores Aijas Rimšas (1967-2005) dziesmu koncerti “Rudeņa vējos”.
Uz skatuves kāpa gan Aijas dēls Intars, gan mūziķi Andris Daņiļenko, Aivars Lapšāns, Roberts Ošiņš, Havjers Fernandess, Juris Ostrovskis un Andris Šīrants, gan arī Katrīna Dimanta, Santa Kasparsone, Gita Strēlniece, Agnese Šīrante, Guntra Kuzmina-Jukna un Inese Ērmane, kā arī jauniešu grupas "Skonai" un "Kukuragi". Visu koncerta stāstu vienotā noskaņā savija Latvijas Radio 2 ētera balss, “Latvijas sirdsdziesmas” vadītāja Velga Vītola.
Pēc koncerta dziedātāja Inese Ērmane atzina: “Dziedot jebkuru dziesmu, es izpētu tās stāstu un iejūtos stāstītāja tēlā – tas ir tik ļoti interesanti! Un šoreiz koncertā man bija iespēja izdziedāt arī ļoti kaislīgo un dramatisko Aijas Rimšas dziesmu “Spēlmanis”, kur varēju izspēlēties ar emocijām pēc sirds patikas… Tā bija tiešām fantastiska pieredze!” Tāpat zināms, ka nākamā gada 25.septembrī – dienā, kad Aijai apritētu 60 gadu -, turpat Latgales vēstniecībā "Gors" notiks viņas jubilejai veltītais koncerts, uz kuru biļetes jau pieejamas “Biļešu paradīzes” tīklā.