Atklāts slepens līgums, ko Čārlzam un Diānai ieteica noslēgt, lai glābtu laulību
Grāfs Čārlzs Spensers savā jaunajā grāmatā “Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna” (“Swan Song: Diana, My Sister”) nācis klajā ar vēl vienu skaļu atklājumu. Princeses Diānas brālis apgalvo, ka tagadējam karalim Čārlzam III un Diānai jau laulības sākumā esot ieteikts noslēgt savstarpēju vienošanos. Par ko tā bija?
Par to grāfs Spensers raksta savos jaunajos memuāros, kuros atskatās uz māsas dzīvi, viņas laulību un grūtībām, ar kurām Diāna saskārās pēc pievienošanās britu karaliskajai ģimenei.
Pēc Spensera teiktā, Diāna viņam stāstījusi, ka drīz pēc kāzām abu jaunlaulāto attiecības kļuvušas “ļoti sarežģītas” un pat ticis apsvērts, vai pārim uz laiku nevajadzētu dzīvot šķirti. Diānas brālis uzskata, ka abiem tolaik viss bijis daudz grūtāk, nekā varēja šķist no malas. Viņi sāka kopdzīvi milzīgas sabiedrības uzmanības pavadībā. No pāra tika gaidīts, ka tas rādīs nevainojamas laulības piemēru, lai gan realitāte bijusi pavisam citāda.
Spensers raksta, ka izjūt “milzīgu līdzjūtību” pret abiem, piebilstot, ka šāda situācija noteikti bijusi “neizturama”.
Grāfs savā grāmatā izteicies, ka tolaik pieaicināti arī speciālisti, lai noskaidrotu, kādu psiholoģisku atbalstu varētu sniegt jaunlaulātajiem. Čārlzam un Diānai esot ieteikts arī apdomāt savstarpēju vienošanos, kurā katrs norādītu jautājumus, kuros būtu gatavs nedaudz piekāpties otram, lai attiecības varētu turpināties.
Čārlzs Spensers raksta: “Diāna man stāstīja, ka laulības sākumā pat runāts par īslaicīgu šķiršanos un tika pieaicināti speciālisti, lai noskaidrotu, kādu terapeitisku palīdzību būtu iespējams sniegt. Jaunlaulātajiem ieteica sastādīt savstarpēju līgumu, vienojoties par jomām, kurās katrs būtu gatavs mazliet piekāpties, lai attiecības izdotos saglabāt.”
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Viņš turpina: “Tolaik bažas radīja Diānas straujie dusmu uzplūdi brīžos, kad viņa jutās visnelaimīgākā. Pils ļaudis, kuri tos bija pieredzējuši, aizstāvēja princi Čārlzu, kā jau to varēja sagaidīt, un stāstīja, ka reizēm Diāna viņiem šķitusi emocionāli nestabila.”
“Kad tika iztaujāti mūsu ģimenes locekļi, viņi stingri uzsvēra, ka pirms kāzām Diāna nekad nebija šādi uzvedusies.”
Princeses Diānas un prinča Čārlza kāzas 1981. gada 29. jūlijā
1981. gada 29. jūlijā visa Lielbritānija svinēja karaliskās kāzas - princis Čārlzs precējās ar princesi Diānu.
Spensers arī raksta, ka laulības sākumā princese jutusies “sāpīgi vientuļa”. Tolaik viņas attiecībās ar māti bieži valdījušas nesaskaņas, bet tēvs, kuru Diāna bērnībā dievināja, vairs neesot bijis tas cilvēks, pie kura viņa varēja meklēt atbalstu. Pēc pārciestā insulta tēva veselība bija stipri pasliktinājusies, savukārt viņa laulība ar grāfieni Reinu Spenseri visu padarījusi vēl sarežģītāku.
Čārlza Spensera grāmatu “Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna” (“Swan Song: Diana, My Sister”) izdevusi izdevniecība “Penguin”. Tā cietajos vākos klajā nāca 22. septembrī un maksā 28 sterliņu mārciņas. Memuāri pieejami arī elektroniskās grāmatas un audiogrāmatas formātā.