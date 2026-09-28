Princeses Diānas brāļa jaunā grāmata satricina britu karaļnamu: karalis Čārlzs un princis Viljams esot nikni
Princeses Diānas brāļa Čārlza Spensera jaunā grāmata “Swan Song: Diana, My Sister” izraisījusi jaunu spriedzi britu karaļnamā. Tajā Spensers izteicis vairākus skaļus apgalvojumus par karaļa Čārlza III rīcību pēc Diānas nāves, bet karaļnama eksperti apgalvo, ka gan monarhs, gan princis Viljams par grāmatas saturu esot ļoti neapmierināti.
Grāmatā Spensers apraksta strīdu ar toreizējo princi Čārlzu pēc Diānas bojāejas 1997. gadā. Viņš apgalvo, ka iebildis pret ieceri likt 15 gadus vecajam Viljamam un 12 gadus vecajam Harijam mātes bēru procesijā iet aiz zārka. Īpaši lielu uzmanību izraisījis Spensera apgalvojums par Čārlza reakciju pēc ziņas par Diānas nāvi. Viņš raksta, ka Čārlzs telefonsarunā izklausījies negaidīti pacilāts, bet abu strīda laikā esot kļuvis ārkārtīgi dusmīgs un izteicis aizskarošus vārdus par Diānu.
Karaļnama apskatniece Kinsija Šofīlda norādījusi, ka, pēc viņas rīcībā esošās informācijas, gan karaļa, gan prinča Viljama tuvākajā lokā valdot dusmas un neapmierinātība. Pēc viņas teiktā, Čārlzs grāmatā paustos apgalvojumus uztverot kā uzbrukumu savai reputācijai gandrīz 30 gadus pēc Diānas nāves.
Savukārt Viljamam situācija esot īpaši sāpīga, jo grāmatu sarakstījis viņa tēvocis. Šofīlda uzsvēra, ka Viljamam tagad atkārtoti jāatgriežas pie vieniem no traumatiskākajiem savas bērnības notikumiem, vienlaikus publiskajā telpā izskanot smagiem apgalvojumiem pret viņa tēvu.
Pēc grāmatas fragmentu publicēšanas Bekingemas pils nāca klajā ar neparasti asu paziņojumu, norādot, ka brāļa zaudējuma izraisītas sāpes arī pēc daudziem gadiem varot ietekmēt cilvēka spriestspēju un atmiņas.
Spensers gan no saviem apgalvojumiem nav atkāpies. Intervijā BBC viņš uzsvēris, ka stāsta patiesību, un, komentējot karaļa iespējamo reakciju, jautājis: “Vai viņš ir nikns, vai tomēr apkaunots?”
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Tikmēr vairāki citi karaļnama vēstures pētnieki apšaubījuši Spensera aprakstīto Čārlza reakciju uz Diānas nāvi. Autors Kristofers Andersens, kurš pēc princeses bojāejas intervējis vairākus simtus cilvēku Londonā un Parīzē, apgalvo, ka viņa avoti Čārlzu tolaik raksturojuši kā dziļi satriektu un emocionāli salauztu. Andersens arī atsaucies uz Parīzes slimnīcas darbiniekiem, kuri esot redzējuši Čārlzu brīdī, kad viņš pirmoreiz ieraudzīja Diānas mirstīgās atliekas. Pēc viņu teiktā, Čārlzs sācis atklāti raudāt un šķitis dziļi satriekts.
Grāmatas autors savukārt skaidrojis, ka vēlējies vienreiz un uz visiem laikiem pierakstīt savas atmiņas par māsu, nevis turpināt lasīt citu cilvēku versijas, kuras, viņaprāt, nereti balstītas nepatiesībā.
“Swan Song: Diana, My Sister” jau nonākusi pārdošanā, un paredzēts, ka tā tiks tulkota 12 valodās.