Preslija Gerbera pusaudža gadus aizēnoja noklusēta trauma un cīņa ar garīgās veselības problēmām. "Nevar teikt, ka viņš necentās"
Sindijas Kraufordes dēls Preslijs Gerbers nonāca modes pasaules un sabiedrības uzmanības centrā jau pusaudža gados. Tagad ģimenei pietuvināti avoti atklāj, ka aiz šķietami spožās dzīves slēpās daudz sarežģītāka realitāte.
“Nevar teikt, ka viņš necentās. Taču viņš nespēja tikt galā ar spiedienu, ko radīja piedzimšana slavenā ģimenē. Viņam vienmēr šķita, ka apkārtējie viņu nemitīgi vērtē,” izdevumam “Daily Mail” pastāstījis kāds ģimenei pietuvināts avots.
Supermodeles Sindijas Kraufordes un uzņēmēja Randes Gerbera dēlam bija tikai 15 gadu, kad viņš, sekojot mātes pēdās, sāka darboties modes industrijā. Preslijs piedalījās tādu slavenu modes namu skatēs kā “Calvin Klein” un “Dolce & Gabbana”, bet vēlāk no modeļa karjeras atteicās.
Sindijas Kraufordes dēls Preslijs debitē „Moschino” modes skatē
Ikdienas dzīvē, kas plašākai sabiedrībai nebija zināma, Preslijs cīnījās arī ar mentālās veselības problēmām. “Viņam visu laiku bija sajūta, ka viņš nav pietiekami labs,” izdevumam “Daily Mail” atklājis ģimenei pietuvināts avots. Šajos gados Preslijs sāka lietot arī smagās narkotikas.
Nevēlējās dzīvi saistīt ar modes pasauli
Pēc aiziešanas no modes industrijas Preslijs kādu laiku apsvēra iespēju pievērsties fotogrāfijai un nekustamo īpašumu nozarei. “Viņš vēlējās atrast pats savu ceļu, neatkarīgu no slavenajiem vecākiem,” norādīja avots. “Viņš gribēja savu karjeru – kaut ko tādu, kas piederētu tikai viņam un ar ko viņš varētu lepoties.”
Vēlāk Preslijs sāka interesēties par psiholoģiju un apsvēra iespēju izvēlēties profesiju, kurā varētu palīdzēt citiem cilvēkiem. “Šogad viņš runāja par to, ka varētu kļūt par atkarību konsultantu, lai palīdzētu citiem. Tas viņam bija svarīgi un ļāva justies labi,” sacīja avots. “Viņu interesēja psiholoģija un tas, kāpēc cilvēki nonāk depresijā. Viņš vēlējās palīdzēt cilvēkiem atveseļoties un runāt ar viņiem atklāti un no sirds,” piebilda avots.
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Taču īstenot šo ieceri nebūtu bijis tik vienkārši. “Viņš bija ļoti gudrs, taču īsti nebija gājis vidusskolā, lai gan diplomu ieguva. Viņš mācījās laikā, kad strādāja par modeli, un kaut kā visu tomēr pabeidza,” stāstīja avots. “Viņš arī nebija studējis augstskolā. Līdz terapeita profesijai Preslijam vēl būtu bijis tāls ceļš ejams.”
Tuvinieki par viņu baidījās
Gadu gaitā uzmanību ne reizi vien piesaistīja arī pārmaiņas Preslija ārējā izskatā. “Tu nevari pārdot 20 miljonus dolāru vērtu savrupmāju, ja tev uz rokas ir uztetovēta marihuānas lapa. Turīgiem cilvēkiem tas nepatīk,” norādīja avots.
Arī Preslija tuvinieki bija satraukti par pārmaiņām, ko viņā novēroja. “Ģimene raizējās, ka Preslijs varētu nonākt uz tā paša ceļa, pa kuru aizgāja Ārons Kārters. Pastāvēja arī lielas bailes, ka viņa lietotās narkotikas varētu būt sajauktas ar fentanilu,” stāstīja avots.