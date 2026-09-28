Ar jaunu dziesmu fanus iepriecina Patrisha
Pašmāju dziedātāja Patrisha izdevusi jaunu singlu "Paliec mazliet" - emocionāli piesātinātu dziesmu par cilvēkiem, kuri ir mums līdzās ikdienā, un par brīžiem, kad attālums vai tuvojošās atvadas liek īpaši apzināties viņu nozīmi.
"Dziesmā savijas ilgas un zināms smagums, taču tās centrā ir arī cerība un apziņa, ka pēc grūtāka posma atkal būs iespēja satikties, pabūt kopā un vienkārši būt. “Paliec mazliet” vēsta par tiem klusajiem brīžiem, kuros ne vienmēr nepieciešami vārdi," tā portālu Jauns.lv informēja Patrishas menedžements.
Kā stāsta Patrisha pati, dažkārt pietiek ar sarunu no sirds uz sirdi, bet citkārt pat vienkārši ar kopā būšanu klusumā. “Lai gan dziesmas noskaņa ir nedaudz drūma un noslēpumaina, atgādinot par rudeni un tumšākiem dzīves periodiem, tomēr tajā saglabājas gaisma un cerība uz nākamo satikšanos un būšanu atkal kopā. Ar šo dziesmu vēlos atgādināt, ka katram arī pašam ir jācenšas atrast gaismu. Iespējams, dažkārt šī gaisma mums pašiem ir jāiededz citos un sev apkārt,” saka Patrisha.
Īpašu nozīmi šim singlam piešķir ģimeniska sadarbība. Dziesmas teksta tapšanā pirmo reizi piedalījusies Patrishas māsa Hanna. Viņa ne tikai kļuvusi par vienu no dziesmas vārdu autorēm, bet arī iedziedājusi piebalsis. “Man šī sadarbība ar māsu ir īpaša, jo Hanna pirmo reizi piedalās dziesmas tapšanā. Viņai bija iespēja ne tikai kopā ar mani radīt dziesmas tekstu, bet arī iedziedāt vokālus. Tas šim singlam piešķir vēl vienu ļoti personīgu dimensiju,” norāda Patrisha
“Paliec mazliet” ir arī Patrishas pirmā sadarbība ar jauno producentu Mauriku. Māksliniece sadarbību raksturo kā nepiespiestu, ātru un ļoti cilvēcīgu, uzsverot pateicību par kopīgi paveikto un cerību, ka dziesma sasildīs klausītājus arī viņu grūtākajos brīžos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dziesmas mūzikas autori: Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča, Marks Spruģevics. Dziesmas vārdu autori: Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča, Nikola Hanna Cuprijanoviča.