Zināms, kā beigusies tiesa, kurā no Armanda Simsona tika prasīta atvainošanās
Zināms, kā noslēgusies tiesvedība starp pasākumu vadītāju Armandu Simsonu un pasākumu aģentūras "PromoStart" vadītāju Antru Silu.
15. septembrī Zemgales rajona tiesa pasludinājusi spriedumu, pilnībā noraidot Silas prasību pret Simsonu par godu un cieņu aizskaroša viedokļa atsaukšanu, atvainošanos un morālās kompensācijas piedziņu. Kā žurnālam "Kas Jauns" skaidrojusi tiesas priekšsēdētājas palīdze Sanita Skulme, tiesa nolēmusi noraidīt Silas prasību pilnā apmērā. Tādējādi Simsonam nav jāatsauc paustais viedoklis vai publiski jāatvainojas. Armands pats šo tiesas procesu nekomentē.
Konflikts pasākumu nozarē plašu rezonansi izraisīja aptuveni pirms gada, kad Armands Simsons publiski brīdināja par sadarbību ar aģentūru "PromoStart" un tās vadītāju. Pasākumu vadītājs toreiz pauda neapmierinātību par situāciju, kurā viņam pēdējā brīdī tika atteikts darbs, nesniedzot nekādu paskaidrojumu. Vēlāk "Kas Jauns" noskaidroja, ka Sila vērsusies tiesā, pieprasot atsaukt viņas godu un cieņu aizskarošo informāciju un sagaidot no Simsona publisku atvainošanos. Viņa atklāja, ka tiesā iesniegti dažādi pierādījumi, tostarp sarakstes un audioziņas. Vienlaikus Sila uzsvēra, ka viņai nav personīgu pretenziju pret Simsonu kā pasākumu vadītāju. Viņasprāt, Simsons ir enerģisks, profesionāls un ļoti labs sava amata meistars, tāpēc konflikts neesot saistīts ar viņa darbu vai personību.
Prasību tiesā Sila iesniedza neilgi pēc konflikta – aptuveni mēnesi pēc tam, kad Simsons publiski pauda savu viedokli par sadarbību ar aģentūru un tās vadītāju. Tiesvedība gan ievilkās, jo tiesas sēde sākotnēji bija paredzēta agrāk, taču tiesneses prombūtnes dēļ tika pārcelta.
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