Divas Latvijas daudzsēriju filmas nonāks "HBO Max" - tās redzēs arī Lietuvā un Igaunijā
HBO Max iegādājies abu “Tet” oriģināldarbu straumēšanas tiesības Baltijas valstīs, līdz ar to divas Latvijas daudzsēriju filmas “Nelūgtie viesi” un “Ķīlnieki” nonāks pie skatītājiem arī Lietuvā un Igaunijā. Pirmais platformā būs skatāms jau oktobrī.
Daudzsēriju filma “Nelūgtie viesi”, kas tapusi ciešā un ilgstošā sadarbībā ar Vladu un Leldi Kovaļoviem, ir kļuvusi par vienu no spilgtākajiem piemēriem – tā guvusi plašu Latvijas skatītāju atzinību un uzstādījusi augstu latiņu pašmāju seriāliem straumēšanas vidē.
“Šis sasniegums mums ir apliecinājums tam, ko esam centušies paveikt jau no paša sākuma – ciešā un uzticībā balstītā sadarbībā ar mūsu radošajiem partneriem veidot Latvijas auditorijai nozīmīgus un aizraujošus stāstus. Vlads un Lelde Kovaļovi ir būtiska šī stāsta daļa, un mēs lepojamies, ka saturs, kas radīts tepat Latvijā vietējai auditorijai, tagad ir novērtēts arī tādā globālā platformā kā HBO Max," norāda “Tet” komercdirektors Edgars Grandāns.
“Esam ļoti gandarīti par iespēju “Tet” oriģinālsaturu piedāvāt tādā globālā straumēšanas platformā kā HBO Max un sākt šo sadarbību ar tik nozīmīgu spēlētāju Baltijas tirgū. Gan “Nelūgtie viesi”, gan “Ķīlnieki” ir lieliski piemēri tam, kā spēcīgi vietējie stāsti var sasniegt auditoriju ārpus sava mājas tirgus un uzrunāt skatītājus visā reģionā. Īpaši priecājamies redzēt, ka “Tet” turpina investēt Baltijas saturā un vietējos satura veidotājos," uzsver “Baltic Crime” izpilddirektore Marita Māevere.
Daudzsēriju filmas “Nelūgtie viesi” pirmā sezona HBO Max abonentiem visās Baltijas valstīs būs pieejama no 2026. gada oktobra, savukārt “Ķīlnieki” HBO Max pirmizrādi piedzīvos 2027. gada februārī. Abu kino darbu idejas autors, scenārists un režisors ir Vlads Kovaļovs, producente – Lelde Kovaļova un “Tet” galvenā producente Ilze Korjusa.
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Par daudzsēriju filmu “Nelūgtie viesi”
Trīs sezonu detektīvdrāma “Nelūgtie viesi” 2025. un 2026. gadā bija skatītākais seriāls Latvijas straumēšanas platformās. Stāsts sākas pēc dzimšanas dienas svinībām, kad tiek atrasts pazīstama aktiera līķis. Lietas izmeklēšana tiek uzticēta diviem mazpilsētas izmeklētājiem ar krasi atšķirīgām darba metodēm. Drīz vien viņi saprot, ka ikvienam aizdomās turētajam un lieciniekam, šķiet, ir kas slēpjams. Atklājoties arvien jauniem noslēpumiem un vairojoties pretrunām, lieta kļūst aizvien sarežģītāka.
Seriālā galvenajās lomās redzami Andris Daugaviņš, Niklāvs Kurpnieks, Mārtiņš Kalita, Andrejs Alens un Gerda Embure.
Par daudzsēriju filmu “Ķīlnieki”
Astoņu sēriju trillerī “Ķīlnieki” nomaļā kafejnīcā par ķīlniekiem tiek saņemta savstarpēji nepazīstamu cilvēku grupa, kamēr izmeklētājs Markuss iesaistās cīņā ar laiku. Viņa rīcībā ir tikai dažas stundas, lai noskaidrotu patiesību un pierādītu slepkavībā notiesāta vīrieša nevainību, pirms nav par vēlu.
Seriālā galvenajās lomās redzami Mārtiņš Kalita, Madara Kalna, Edgars Ozoliņš, Valts Skuja, Mārtiņš Kalniņš un Oto Madernieks.