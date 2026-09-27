Līga Kupča izdod debijas albumu “Dziesmai šodien jauna diena”
25. septembrī dziedātāja Līga Kupča izdod debijas albumu “Dziesmai šodien jauna diena”. Astoņos skaņdarbos latviešu kora mūzikas citāti, motīvi un asociācijas kļūst par pamatu jaunai autormūzikai un aranžējumiem. Līdz ar albumu pirmizrādi piedzīvo arī dziesmas “Katra diena” mūzikas videoklips.
Albumā dzirdamas atsauces uz dažādu paaudžu latviešu komponistu darbiem – Emīļa Melngaiļa “Senatni”, Aldoņa Kalniņa “Katru dienu”, Pētera Barisona “Dziesmai šodien liela diena”, Pētera Plakida “Mūžību” un Jāņa Ivanova “Vokalīzi “Lietainā dienā””. Dažviet saglabāts vien īss melodisks citāts, citviet pazīstams motīvs kļuvis par sākumpunktu pavisam jaunai kompozīcijai. Albuma skanējumā mijas intīmi, askētiski skaņdarbi ar harmoniski blīvākiem un eksperimentālākiem aranžējumiem. “Es vēlējos, lai šis albums ne tikai atsauktos uz latviešu mūzikas un kultūras vēsturi, bet mēģinātu ar to sarunāties no šodienas perspektīvas. Svarīgāk bija saprast, ko tās nozīmē man pašai un kā tās var turpināt dzīvot manā mūzikā šodien,” stāsta Līga Kupča.
Viens no albuma intīmākajiem skaņdarbiem ir “Katra diena” – Aldoņa Kalniņa un Māra Čaklā dziesmas aranžējums balsij un klavierēm. Līga šo darbu pirmoreiz sastapa jau mūzikas vidusskolā kora repertuārā, īpaši pamanot Aldonim Kalniņam raksturīgo harmonisko valodu un džeza ietekmi. Līdz ar albuma izdošanu pirmizrādi piedzīvo arī mūzikas videoklips. Ērika Radžeļa filmētajā darbā izmantots analogs kinoobjektīvs no laikmeta, kurā tapusi arī pati dziesma, piešķirot attēlam raksturīgu, nedaudz laika patinas skartu noskaņu.
“Dziesmai šodien jauna diena” ierakstā kopā ar Līgu Kupču piedalījušies pianists Matīss Žilinskis, ģitārists Matīss Čudars, basģitārists Pēteris Liepiņš, bundzinieks Jurģis Lipskis, saksofonists Artūrs Sebris un jauniešu kamerkoris “Vecrīga” Santas Šilleres vadībā. Albumu producējušas Līga Kupča un Santa Šillere. Ieraksta inženieris – Krišs Veismanis, kora papildierakstus veicis Bruno Brauns, miksu – Pauls Dāvis Megi, bet māsterējis Joel Ward. Ieraksts tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
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Līga Kupča ir latviešu džeza dziedātāja ar saknēm akadēmiskajā mūzikā. Bakalaura un maģistra grādu ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, studiju laikā mācoties arī Londonā. Uzstājusies festivālos “Voicingers on Tour” un “Saulkrasti Jazz”, kā arī piedalījusies vairākās muzikālajās izrādēs. 2025. gada nogalē Līga izdeva dziesmu “Mūžība”, kas kļuva par pirmo publisko pieteikumu topošajam debijas albumam.