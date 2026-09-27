Dove Kamerona un “Maneskin” solists Damiano Davids iestūrējuši laulības ostā
Apprecējušies amerikāņu aktrise un dziedātāja Dove Kamerona un grupas “Maneskin” solists Damiano Davids. Pāris 24. septembrī teica viens otram “jā” vēsturiskajā Montalčīno rātsnamā Toskānā, Itālijā.
30 gadus vecā Kamerona un 27 gadus vecais Davids kāzu ceremonijai bija izvēlējušies saskaņotus gaišus tērpus. Kameronas kostīms bija izcelts viduklī, to papildināja balta kaklasaite un apmetnis, savukārt Davids savu ziloņkaula krāsas uzvalku papildināja ar zīda šalli.
Baumas par abu romantiskajām attiecībām sāka izplatīties 2023. gada septembrī, kad Kamerona apmeklēja vienu no “Maneskin” koncertiem. 2024. gada janvārī abi tika pamanīti vakariņojam Losandželosā, bet jau nākamajā mēnesī pirmo reizi kopā izgāja uz sarkanā paklāja Klāva Deivisa rīkotajā pirms “Grammy” ceremonijas pasākumā. 2024. gada februārī Kamerona attiecības apstiprināja arī sociālajā tīklā “Instagram”, publicējot fotogrāfiju, kurā Davids nes viņas augstpapēžu kurpes.
Vēlāk intervijā žurnālam “Cosmopolitan” aktrise savu mīļoto raksturoja kā ārkārtīgi laipnu un dāsnu cilvēku. “Viņš ir labākais cilvēks, kuru savā dzīvē esmu satikusi,” toreiz sacīja Kamerona.
Par saderināšanos pāris publiski paziņoja 2026. gada janvārī, kad Kamerona “Instagram” parādīja saderināšanās gredzenu un rakstīja: “Mana mīļākā daļa no tā, ka esmu dzīva.”
Vēlāk aktrise atklāja, ka Davids viņu bildinājis ļoti privātā un ikdienišķā brīdī abu mājās. Kamerona tobrīd bez grima un lielā T kreklā kravājusi mantas gaidāmajam ceļojumam.
Pēc aktrises stāstītā, Davids bildinājuma laikā paskaidrojis, ka abu dzīvē jau tāpat ir daudz publisku un grandiozu brīžu, tādēļ viņš vēlējies šo mirkli piedzīvot mājās — vietā, kur ir trauku mazgāšana, veļa, kopīga ēst gatavošana un viņu abu ikdiena.
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Lai gan pāris par saderināšanos paziņoja tikai 2026. gada sākumā, žurnāls “Vogue” iepriekš vēstīja, ka patiesībā Kamerona un Davids bijuši saderinājušies jau kopš 2025. gada oktobra.