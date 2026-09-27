“Terminatora” leģendai Lindai Hamiltonei - 70: kā šodien dzīvo ikoniskā Sāra Konora
Piektdien, 26. septembrī, 70. dzimšanas dienu nosvinēja amerikāņu aktrise Linda Hamiltone – sieviete, kuru miljoniem skatītāju visā pasaulē joprojām vislabāk pazīst kā Sāru Konoru no leģendārajām “Terminatora” filmām.
Hamiltone dzimusi 1956. gada 26. septembrī Solsberi, Merilendas štatā. Par viņas karjeras izšķirošo lomu kļuva Sāra Konora 1984. gada filmā “Terminators”, kurā viņa spēlēja līdzās Arnoldam Švarcenegeram. Septiņus gadus vēlāk aktrise atgriezās filmā “Terminators 2: Pastarā diena”, un tieši fiziski spēcīgās, kaujinieciskās Sāras Konoras tēls kļuva par vienu no atpazīstamākajiem sieviešu varoņiem asa sižeta kino.
Pie Sāras Konoras lomas Hamiltone atgriezās arī daudzus gadus vēlāk – 2019. gada filmā “Terminators: Tumšais liktenis”. Taču pēdējā laikā jaunākā skatītāju paaudze viņu, iespējams, pazīst jau no pavisam cita populāra seriāla.
2025. gadā Hamiltone pievienojās “Netflix” hita “Stranger Things” piektajai un noslēdzošajai sezonai, atveidojot noslēpumaino un nežēlīgo doktori Keju – militārās operācijas vadītāju, kura cenšas atrast Eleven. Aktrise pati atzina, ka pirms lomas saņemšanas bijusi liela seriāla fane un sākotnēji pat grūti spējusi noticēt, ka tagad pati kļūs par daļu no tā pasaules.
Arī pēc “Stranger Things” Hamiltone aktiermākslu nav pametusi. 2026. gadā viņa parādījusies seriālā “Dark Winds”, savukārt viņas jaunāko darbu vidū ir arī filma “Trust Me, I’m a Doctor”.
Ārpus filmēšanas laukuma Hamiltone jau aptuveni desmit gadus par savām mājām sauc Ņūorleānu. Nesen kādā intervijā viņa stāstīja, ka īpaši daudz laika vēlas veltīt ģimenei – aktrise kļuvusi par vecmāmiņu un atzinusi, ka attiecības ar mazdēlu viņai devušas pavisam jaunu dzīves posmu. Viņa bauda arī vienkāršu ikdienu – grāmatas, dzīvniekus, mieru mājās un tikšanos ar vietējiem draugiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ar Hamiltones privāto dzīvi saistīts arī viens no Holivudas skaļākajiem mīlasstāstiem. Pēc “Terminators 2: Pastarā diena” uzņemšanas viņai izveidojās attiecības ar filmas režisoru Džeimsu Kameronu. Pats Kamerons vēlāk apstiprināja, ka abi satuvinājušies pēc filmas uzņemšanas beigām.
1993. gadā pārim piedzima meita Žozefīne, taču kopdzīve nebija vienkārša. Hamiltone vēlāk atklāti stāstīja, ka jau pirmajā vakarā pēc pārcelšanās pie Kamerona sajutusi, ka abu attiecības varētu būt kļūda. Viņas skatījumā režisors arī mājās mēdzis būt tikpat kontrolējošs kā filmēšanas laukumā.
Tomēr abi palika kopā vairākus gadus un 1997. gadā – laikā, kad Kamerons strādāja pie “Titānika” – apprecējās. Laulība izrādījās īsa. Attiecības izjuka, un 1999. gadā pāris izšķīrās. Vēlāk tika ziņots, ka šķiršanās rezultātā Hamiltone saņēmusi aptuveni 50 miljonu ASV dolāru lielu izlīgumu.
Kamerons vēlāk apprecējās ar “Titānika” aktrisi Sūziju Eimisu. Savukārt Hamiltone intervijās nav slēpusi, ka romantiskas attiecības ilgu laiku vairs nav bijušas viņas dzīves prioritāte. Jau 2019. gadā viņa stāstīja, ka daudzus gadus dzīvojusi bez partnera un savu mierīgo, neatkarīgo dzīvi vērtē ļoti augstu.
Tagad, sasniedzot 70 gadu slieksni, Hamiltone vienlaikus palikusi uzticīga gan aktiermākslai, gan dzīvei tālu no tradicionālā Holivudas spožuma – un Sāra Konora nebūt nav izrādījusies viņas pēdējā iespaidīgā loma.