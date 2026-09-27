Septiņus mēnešus pēc "Grejas anatomija" zvaigznes Ērika Deina nāves viņa sieva atklāj, kā klājas abu pusaugu meitām
Aktrise Rebeka Geihārta atklājusi, kā viņas un seriāla “Grejas anatomija” zvaigznes Ērika Deina meitas Billie un Džordžija pārdzīvo tēva zaudējumu. Aktieris februārī 53 gadu vecumā nomira pēc cīņas ar amiotrofo laterālo sklerozi (ALS).
55 gadus vecā Geihārta piektdien, 25. septembrī, Losandželosā apmeklēja organizācijas “Step Up” ikgadējo pasākumu “Inspiration Awards”, kur sarunā ar žurnālu “People” pastāstīja par ģimenes dzīvi septiņus mēnešus pēc Deina nāves. “Ziniet, mēs turamies. Tas noteikti ir ļoti sarežģīts dzīves posms, bet mēs darām visu, ko spējam,” sacīja aktrise.
Viņas un Deina meitām – 16 gadus vecajai Billie Beatrisei un 14 gadus vecajai Džordžijai Džeraldīnei – šis laiks sakritis arī ar būtiskām pārmaiņām skolā. “Abas meitenes mācās vidusskolā, un tas pats par sevi jau ir liels pārejas periods jebkuros apstākļos. Tāpēc es vienkārši cenšos būt ļoti tuvu saviem bērniem,” skaidroja Geihārta.
Aktrise neslēpj, ka grūtākajās dienās visvairāk palīdz ģimene un draugi. Viņai svarīgākais esot būt kopā ar meitām un zināt, ka viņas ir drošībā. “Būt zem viena jumta ar saviem bērniem un zināt, ka viņi ir man blakus un drošībā, vienmēr liek man justies labāk,” viņa sacīja, piebilstot, ka palīdz arī sarunas ar tuviem cilvēkiem un iespēja izrunāt savas sajūtas.
Geihārta un Deins apprecējās Lasvegasā 2004. gadā, gadu pēc iepazīšanās. 2018. gadā pāris iesniedza šķiršanās dokumentus, tomēr 2025. gada martā Geihārta lūdza šķiršanās procesu izbeigt, un abi šo lēmumu apstiprināja.
Neilgi vēlāk Deins publiski paziņoja, ka viņam diagnosticēta ALS – progresējoša neirodeģeneratīva slimība, kas ietekmē nervu šūnas un pakāpeniski ierobežo cilvēka spēju kustēties. Lai gan slimības laikā abi vairs nedzīvoja kopā, Geihārta kļuva par vienu no galvenajiem cilvēkiem, kas rūpējās par aktieri. Viņa koordinēja Deina aprūpes komandu un palīdzēja risināt arī ar ārstēšanu un veselības apdrošināšanu saistītos jautājumus.
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Jau iepriekš aktrise stāstīja, ka slimības laikā centusies meitām skaidrot, cik svarīgi ir ģimenei būt līdzās tēvam. “Viņš ir mūsu ģimene. Viņš ir jūsu tēvs. Mēs esam klāt un cenšamies tam visam iziet cauri ar cieņu,” Geihārta atcerējās sarunu ar meitām.
Viņa toreiz arī atzina, ka nezina, vai vienmēr rīkojas pareizi. “Es vienkārši esmu klāt. Esmu klāt un cenšos būt līdzās viņām,” sacīja aktrise.