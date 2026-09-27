"Trīs musketieru" pirmizrāde Čehova teātrī 2026. gada septembrī
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī 2026. gada 26. septembrī notika Rēzijas Kalniņas iestudēto "Trīs musketieru" pirmizrāde.
FOTO: Čehova teātrī nosvin Rēzijas Kalniņas iestudēto "Trīs musketieru" pirmizrādi
Sestdien, 26. septembrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notika Rēzijas Kalniņas iestudēto "Trīs musketieru" pirmizrāde.
Rēzijas Kalniņas iestudējums "Trīs musketieri", Andreja Miglas dramatizējums ar Imanta Kalniņa mūziku, balstīts uz Aleksandra Dimā romānu.
20. gadsimta 60. gadu beigās Liepājas teātrī tika iestudēta leģendāra izrāde pēc Andreja Miglas dramatizējuma, ar Imanta Kalniņa mūziku un Viktora Kalniņa dziesmu tekstiem. Šis iestudējums kļuva par brīvības, romantikas un jaunības simbolu veselai paaudzei un joprojām dzīvo Latvijas kultūras atmiņā. Imanta Kalniņa 85. dzimšanas dienas gadā Čehova teātris atgriežas pie šī materiāla un atklāj to no jauna, jo ir stāsti, kas nepieder nevienam konkrētam laikmetam, un ir varoņi, kas laiku pa laikam atgriežas, lai atgādinātu mums par drosmi, draudzību, godu un mīlestību.
Režisore Rēzija Kalniņa stāsta, ka izrādi ir vērts apmeklēt, jo tā sniedz iespēju atrauties no virtuālās realitātes un pievērsties dziļākām emocijām. Viņa uzsver, cik svarīgi ir uz dažām stundām apstādināt laiku un atgriezties pie ļoti vienkāršiem, bet būtiskiem jautājumiem: kas manā dzīvē patiesībā ir svarīgs? Kam ir vērtība? Kas ir īsts zelts un dārgakmens, bet kas tikai izskatās pēc tā? ““Trīs musketieri” ir ģimenes izrāde, un man ir svarīgi, ka to skatīsies arī pusaudži — cilvēki, kuriem viņu pašu lielie piedzīvojumi, izvēles, mīlestība, draudzība, vilšanās un dzīves mācības vēl ir priekšā,” vēsta izrādes režisore.
Imanta Kalniņa mūzika jaunajā izrādē skan Evilenas Protektores aranžējumā, savukārt Viktora Kalniņa dziesmu tekstus krievu valodā atveidojis dzejnieks Sergejs Timofejevs. Radošā komanda Rēzijas Kalniņas vadībā: Scenogrāfs – Artūrs Virtmanis, kostīmu māksliniece – Ilze Vītoliņa, horeogrāfe – Liene Grava, gaismu mākslinieks – Reinis Zalte, horeogrāfes asistente – Jelizaveta Manija, dramatizējuma teksta tulkotāja – Lina Ovčiņņikova. Izrādes vadītāja – Gaļina Ribenko. Aktieri: Jekaterina Frolova, Maksims Busels, Konstantīns Ņikuļins, Volodimirs Gorislavecs, Aleksandrs Maļikovs, Ivans Streļcovs, Dmitrijs Jegorovs, Jakovs Rafaļsons, Elīna Bartkeviča, Veronika Plotņikova, Oļegs Teterins, Tatjana Gurēviča, Rodions Kuzmins un Ņikita Osipovs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Iestudējumā piedalās arī mūziķi un profesionāli dejotāji Poļina Filippova, Anastasija Čornaja, Reinholds Švarcs, Anete Klapkalne, Mārīte Supe, Ģirts Bisenieks un Ruslans Kurlovičs, kā arī mūziķi Evilena Protektore (aranžētāja), Bogdans Mihailovs (taustiņinstrumenti), Gidons Grīnbergs (vijole), Dmitrijs Karpovs (ģitāra), Jūlija Saveļjeva (basģitāra), Jeļena Jasjuļaņeca (akordeons) un Markus Leikums (sitamie instrumenti).