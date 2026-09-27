Princis Harijs pēc atgriešanās Lielbritānijā atklāj, kā klājas Ārčijam un Lilibetai
Princis Harijs atklājis, ka viņa un Meganas Mārklas bērni Ārčijs un Lilibeta pēc ģimenes pārcelšanās uz Lielbritāniju skolā jūtas laimīgi. Saseksas hercogs arī atzinis, ka viņam ir prieks atkal būt dzimtenē pēc sešiem ASV pavadītiem gadiem.
Harijs un Megana Lielbritānijā atgriezās aptuveni pirms mēneša, un kopš tā laika ģimenes pārcelšanās izraisījusi plašu uzmanību. Tostarp izskanējušas ziņas par domstarpībām saistībā ar pāra statusu un bērnu skolas maiņu drošības apsvērumu dēļ.
Intervijā Kanādas televīzijas kanālam CTV princis Harijs sacīja, ka atgriešanās Lielbritānijā bijusi veiksmīga. “Bija lieliski atgriezties uz Lielbritānijas zemes. Bērni skolā ir laimīgi, un tas man dod iespēju patiešām koncentrēties uz “Invictus Games”, kas nākamā gada jūlijā notiks Birmingemā,” sacīja Harijs.
Uz jautājumu, kas pamudinājis ģimeni pamest dzīvi Kalifornijā un pārcelties uz Lielbritāniju, hercogs atbildēja vienīgi, ka tam bijuši “daudzi iemesli”. Plašāk viņš tos nekomentēja, norādot, ka nevēlas novērst uzmanību no sava brauciena mērķa – līdzekļu vākšanas Kanādas militāro veterānu atbalstam.
Intervija notika pēc tam, kad Harijs netālu no Toronto veica lēcienu ar izpletni, lai pievērstu uzmanību un vāktu ziedojumus divām Kanādas militārpersonu un veterānu atbalsta organizācijām – “Sunnybrook” un “True Patriot Love Foundation”. Lēciens bija saistīts arī ar solījumu, ko Harijs pērn devis Otrā pasaules kara veterānam Edam Māršalam. Veterāns bija pastāstījis hercogam, ka savā 100. dzimšanas dienā lēcis ar izpletni, un Harijs apsolījis, ka nākamajā vizītē Toronto darīs to kopā ar viņu.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Tikmēr septiņus gadus vecajam Ārčijam un piecus gadus vecajai Lilibetai neilgi pēc mācību sākšanas Lielbritānijā nācies mainīt skolu. Kā vēsta britu mediji, sākotnēji izvēlētās skolas atrašanās vieta, intensīvā satiksme un garais ceļš radījis papildu slodzi ģimenes drošības komandai. Tādēļ bērni pārcelti uz citu, publiski neatklātu mācību iestādi.
Harijs un Megana no karaliskās ģimenes aktīvo locekļu pienākumiem atteicās 2020. gadā un pārcēlās uz ASV. Viņu negaidītā atgriešanās Lielbritānijā pēc sešiem gadiem radījusi virkni spekulāciju – sākot ar vēlmi bērniem veidot ciešākas attiecības ar vectēvu karali Čārlzu III un beidzot ar Meganas iespējamu atgriešanos aktiermākslā.
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Vienlaikus britu mediji ziņojuši par domstarpībām starp Saseksas hercogu pāri un Bekingemas pili par to, kāds statuss pārim pēc atgriešanās būtu piemērojams. Karaļa pilnvarotā vēstulē valdības un militāro struktūru pārstāvjiem esot atgādināts, ka Harijs un Megana ir privātpersonas un vairs nepilda karaliskos pienākumus. Savukārt pats pāris, kā tiek ziņots, labprātāk vēlētos, lai viņus raksturotu kā sabiedrībā zināmas personas.