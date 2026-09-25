Keitija Perija ļauj sekotājiem ielūkoties savā randiņā ar Džastinu Trudo
Keitija Perija ļāvusi sekotājiem ielūkoties savā randiņā ar savu partneri, bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo.
Keitija Perija sociālajā tīklā „Instagram” publicējusi fotogrāfijas no „Lucas Museum of Narrative Art” atklāšanas svinībām, kuras apmeklēja kopā ar Trudo. Pāris kopā pozēja uz sarkanā paklāja, bet pēc tam devās apskatīt muzeju. Vēlāk dziedātāja savos sociālajos tīklos publicēja divas kopīgas fotografijas ar dzīvesbiedru, kā arī iemūžināja Trudo līdzās „Zvaigžņu karu” tēliem R2-D2 un C-3PO. Perija ar tik daudzām abu kopīgām fotogrāfijām nebija dalījusies vairāk nekā mēnesi.
Augustā pāris atzīmēja attiecību pirmo gadadienu. Nesen intervijā žurnālam „People” Perija atklāja, ka iepazīšanās ar Trudo viņai bijusi viena no vērtīgākajām dāvanām, ko atnesusi koncertturneja „Lifetimes Tour”. „Es satiku savas dzīves mīlestību,” sacīja dziedātāja. Perija pastāstīja, ka 2025. gada augustā bija izveidojusi sarakstu ar savām vēlmēm. „Desmitajā punktā rakstīts: „Patiesa mīlestība.” Man šķiet, ka tieši to mēs tagad piedzīvojam,” viņa teica.
Dziedātāja neslēpa, ka par šādām attiecībām bija ilgojusies jau sen. „Es vienmēr vēlējos piedzīvot lielu, leģendāru mīlestību. Par to runāju pat ar savu terapeitu,” atcerējās Perija. Viņa piebilda, ka Trudo atbalsts viņai daudz nozīmē: „Viņš zina manu dziesmu vārdus, atbalsta mani un apbrīno to, ko daru. Esmu ļoti pateicīga.”