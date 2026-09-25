Par mākslīgā intelekta izmantošanu no prestižās Gonkūru prēmijas kandidātu saraksta izslēdz romānu
Francijā no prestižās Gonkūru prēmijas kandidātu saraksta izslēgts kanādiešu haitiešu rakstnieka Telisona Oreljēna romāns "Bija jāizvēlas - tas vai nāve", piektdien pavēstīja Gonkūru akadēmija, šādi reaģējot uz apsūdzībām, ka darbs tapis ar mākslīgā intelekta (MI) palīdzību.
Šo lēmumu motivē "vēlme saglabāt Gonkūru prēmijas un pašas akadēmijas integritāti, kuras galvenais uzdevums ir veicināt un godināt literatūru, ko raksta sievietes un vīrieši", norādīja prestižās franču literatūras godalgas rīkotājorganizācija.
Oreljēns noliedzis mākslīgā intelekta izmantošanu, kritiķiem pārmetot rasismu un centienus apklusināt viņa balsi.Rakstnieks arī solījis iesniegt dokumentus, kas pierādīs, ka romānu viņš sarakstījis pats.
Balvas organizētāji pauda, ka "vairāki uzticami pētnieki un žurnālisti" norādījuši, ka romāns "visdrīzāk lielā mērā ir mākslīgā intelekta radīts". Apsūdzības par jauno romānu parādījās pirmdien anonīmā "X" kontā "Balance ton Claude", kam tobrīd bija mazāk nekā 100 sekotāju.
Ieraksts, kurā pausts, ka romāns "teju pilnībā" radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību, strauji kļuva populārs, un šobrīd tas jau skatīts teju piecus miljonus reižu. Franču esejists un kultūras komentētājs, laikraksta "Figaro" autors Samuels Fitusī piektdien apstiprināja, ka ir viens no šī konta veidotājiem.