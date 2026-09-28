11 bērni un mūžīga vainas sajūta: Niks Kanons atklāj, kāda patiesībā ir viņa ikdiena
Amerikāņu komiķis, aktieris un reperis Niks Kanons atklāti pastāstījis par to, cik emocionāli sarežģīti ir būt tēvam tik kuplai ģimenei. Sarunā ar izdevumu "Us Weekly" viņš atzinis, ka ik dienu izjūt vainas sajūtu, jo nespēj katram no saviem 11 bērniem veltīt tik daudz laika, cik vēlētos.
"Nav svarīgi, vai tev ir viens bērns vai simts – viņi vienmēr gribēs ar tevi pavadīt vairāk laika," sacīja 45 gadus vecais Niks Kanons. "Arī tu vienmēr gribēsi viņiem veltīt vairāk laika. Es katru dienu par to jūtos vainīgs. Vienmēr gribu teikt "jā", taču darbs un citas lietas neizbēgami stājas ceļā."
Runājot par gaidāmo komēdiju šova "Wild 'N Out" turneju, Kanons ļāva nedaudz ielūkoties arī savā saspringtajā ikdienā. Vairāk nekā 20 gadu jubilejai veltītā turneja sāksies 10. novembrī Kalifornijā. Tajā piedalīsies arī šova sākotnējā sastāva dalībnieki DC Young Fly un Džastīna Valentaina.
Kanons pastāstīja, ka pat viens vakars viņa dzīvē var pārvērsties īstā skrējienā. Reiz viņam vienā pēcpusdienā bija jāpaspēj uz divu bērnu vecāku sapulcēm skolā, kas notika vienlaikus, un vēl jāatrod laiks četrus gadus vecās atvases ģitārspēles nodarbībai. Savu ikdienu viņš raksturo kā īstu "virpuli".
Niks Kanons par tēvu kļuva 2011. gadā, kad pasaulē nāca viņa pirmie bērni – dvīņi Monro un Morokans. Tolaik reperis bija precējies ar amerikāņu dziedātāju Meraiju Keriju. Vēlāk viņš kļuva par tēvu vēl desmit bērniem attiecībās ar Britāniju Bellu, Ebiju de la Rouzu, Bre Tīzi, Lanišu Koulu un Alisu Skotu. Kanonam pavisam ir 12 bērni, taču viens no viņiem – dēls Zens – 2021. gadā piecu mēnešu vecumā nomira no smadzeņu vēža.
Par vainas sajūtu, ka nespēj būt kopā ar visiem bērniem tik daudz, cik vēlētos, Kanons runājis jau vairākus gadus. 2022. gadā raidījumā "The Checkup With Dr. David Agus" viņš atzina, ka visvairāk pārdzīvo tieši par laiku, ko nākas pavadīt prom no bērniem.
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Kādā nesenākā un ļoti personiskā sarunā Kanons atklāti stāstīja arī par pagātnes traumām, ar kurām savulaik nebija ticis galā, un atzina, ka tās ietekmējušas arī viņa lēmumus par ģimeni. “Vienā brīdī attapos – man jau ir 12 bērni. Tad sapratu, ka daudz ko būtu varējis darīt pavisam citādi,” viņš atzina.