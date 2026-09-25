Olga Kambala steidzami meklē jaunu mājokli
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Olga Kambala aktīvi meklē jaunu īres dzīvokli, jo ar Kasparu kopā dzīvot vairs negrasās.
Viņa vēlas pēc iespējas ātrāk atrast piemērotu mājokli klusajā centrā un atzīst, ka aptuveni divu līdz trīs nedēļu laikā būtu gatava pārcelties. Olga stāsta, ka viņas prasības jaunajam mājoklim ir diezgan konkrētas – viņa vēlas dzīvokli klusajā centrā ar trim guļamistabām. “Es ļoti skaidri zinu, kur es gribu dzīvot, kā es gribu dzīvot, un tie nebūs nekādi guļamrajoni,” sarunā ar nekustamo īpašumu aģentu uzsver Olga.
Meklējot piemērotu dzīvokli, Olga saskārusies arī ar kādu nepatīkamu pārsteigumu – daudzi izīrētāji pieprasa iepriekš samaksāt trīs īres maksas. Viņa atzīst, ka šāds nosacījums būtiski palielina summu, kas nepieciešama, lai vispār tiktu pie jaunās mājvietas. Tomēr Olga vēlas pēc iespējas ātrāk atrast vietu, kur sākt nākamo dzīves posmu.