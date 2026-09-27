Policijas rokās nonākuši Heidenas Panetjēras auskari. Vecāki nespēj vienoties, kuram tos atdot
Pēc Heidenas Panetjēras nāves viņas auskari joprojām glabājas policijā, jo aktrises vecāki – Leslija Vogela un Alans "Skips" Panetjērs – nav spējuši vienoties, kur rotaslietas būtu jānosūta.
Neparasts strīds izcēlies par aktrises personīgajām mantām, kas tika noņemtas no viņas ķermeņa autopsijas laikā. Tā kā vecāki nav spējuši panākt vienošanos, varasiestādes auskarus pagaidām nav nodevušas nevienam no viņiem.
Šī informācija kļuvusi zināma laikā, kad atklātībā nonākušas arī jaunas detaļas par Panetjēras nāvi. Tiesu medicīnas ekspertīzē secināts, ka aktrise mirusi no nejaušas pārdozēšanas, ko izraisījis fentanils un vairākas citas vielas.
Vecāki nespēj vienoties par Heidenas auskariem
Izdevums "Page Six" vēsta, ka Grīnvilas apgabala oficiālajā ziņojumā norādīts, ka nāves brīdī Panetjērai ausīs bija “nagliņas tipa auskari”, kas autopsijas laikā noņemti.
Rotaslietas ievietoja aizzīmogotā violetā plastmasas maisiņā un reģistrēja kā aktrises personīgo īpašumu. Dokumentā norādīts, ka pēc autopsijas pabeigšanas vecākā amatpersona sazinājās ar Panetjēras vecākiem. "Abas puses tika informētas par personīgajām mantām, kas autopsijas laikā tika noņemtas no mirušās un reģistrētas šī ziņojuma īpašumu un pierādījumu sadaļā," teikts dokumentā. “Tajā pašā dienā mantas novietotas vecākās atbildīgās amatpersonas skapītī drošai glabāšanai.”
Heidena Penetjēra uz ielas lasa grāmatu
Ziņots, ka auskarus vēlējusies saņemt gan aktrises māte, gan tēvs, taču šķirtajiem vecākiem radušās domstarpības par to, uz kurieni rotaslietas nogādāt. Viens vēlējās, lai tās tiktu nosūtītas uz Ziemeļkarolīnu, bet otrs – uz Kaliforniju.
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Tā kā abi vecāki nespēja vienoties par aktrises personīgo mantu tālāko likteni, ziņojumā norādīts: "Abas puses tika informētas, ka mirušās personīgās mantas netiks izsniegtas, kamēr nebūs panākta savstarpēja vienošanās."
Tādēļ auskari joprojām atrodas varasiestāžu glabāšanā un nav nodoti nevienam no vecākiem. Strīds ir tikai par to, kam pēc Panetjēras nāves būtu jāsaņem viņas personīgās mantas, un neviens no vecākiem netiek vainots kādā pārkāpumā.
Heidenas Panetjēras vecāki
Leslija Vogela un Alans "Skips" Panetjērs beidza kopdzīvi 2008. gadā, bet viņu laulību oficiāli šķīra 2016. gadā. Vogela agrāk veidoja aktrises karjeru, savukārt Skips bija Ņujorkas ugunsdzēsēju kapteinis. Arī pēc šķiršanās abi vecāki saglabāja siltas attiecības ar meitu Heidenu.
Domstarpības par auskariem radušās laikā, kad Panetjēras ģimene kārto jautājumus, kas saistīti ar viņas nāvi 36 gadu vecumā. Viņas nāve ģimenei ir vēl viens smags zaudējums. Pirms trim gadiem, 2023. gada februārī, 28 gadu vecumā mūžībā aizgāja arī viņas jaunākais brālis, aktieris Jansens Panetjērs. Viņa nāves iemesls bija palielināta sirds un ar aortas vārstuli saistītas komplikācijas.
Hayden Panettiere’s death comes just three years after her brother Jansen passed away at 28, leaving their parents, Skip and Lesley, to grieve the loss of both children. May they rest in peace 🕊️ https://t.co/Yiu0osQ8jW— Complex Pop Culture (@ComplexPop) August 17, 2026
Heidena Panetjēra vislabāk pazīstama ar Klēras Benetas lomu seriālā "Izredzētie: Pasauli glābjot" ("Heroes") un Džuljetas Bārnsas lomu seriālā “Nešvila” ("Nashville"). Viņa filmējusies arī tādās filmās kā “Atceries Titānus” ("Remember the Titans") un “Kliedziens 4” ("Scream 4"), kā arī ierunājusi Kairi videospēļu sērijā "Kingdom Hearts".