Teilors + Teilore = … Teilore? "Krēslas" sāgas zvaigznes Lautnera ģimenē piedzimusi meitiņa, un vecāki atklāj viņas vārdu
Vēl pirms dažām nedēļām Teja (īstajā vārdā Teilore) atklāja, ka abi ar vīru, sāgas “Krēsla” zvaigzni Teiloru Lautneru, apsverot iespēju meitai dot vārdu Teilore. Tagad izvēle beidzot ir izdarīta.
Aktiera Teilora Lautnera dzīvē pienācis īpašs brīdis ar īpašu lomu – viņš kļuvis par tēti savam pirmdzimtajam. 34 gadus vecais aktieris, kurš vislabāk pazīstams ar Džeikoba Bleka lomu filmu sāgā "Krēsla", un viņa 29 gadus vecā sieva Teilore “Teja” Lautnere kļuvuši par vecākiem savam pirmajam bērnam. 16. septembrī pasaulē nākusi viņu meita, kurai dots vārds Lenona Teilore Lautnere.
Pāris priecīgo vēsti pavēstīja 23. septembrī, publicējot fotogrāfiju, kurā mazulīte redzama gaišā rāpulītī. "Jau nedēļu mīlam mūsu mīļo, mazo Leniju," Teja rakstīja vietnē "Instagram". Līdzās guļošajai mazulītei redzams izšūts dekors ar lācīti un meitas vārdu – Lenona Teilore.
Pirms dažām nedēļām, kad bērns vēl nebija piedzimis, podkāstā "Call Her Daddy" Tejai jautāja, vai pāris apsver iespēju meitai dot vārdu Teilore. Viņa atklāja, ka pēc ilgām pārdomām pāris nonācis pie dažiem favorītiem – trim līdz pieciem vārdiem, un viens no variantiem joprojām bija Teilore. Teja pajokoja, ja meitai tomēr nedos vārdu Teilore, sabiedrība viņai to varētu nepiedot.
Iespēja, ka ģimenē varētu būt jau trešā Teilore Lautnere, patiešām nebija tikai joks. Teja pasaulē nākusi kā Teilore Douma, bet pēc kāzām viņa pieņēma vīra uzvārdu. Tādējādi ģimenē jau ir divi cilvēki ar vienādu vārdu un uzvārdu – Teilors Lautners un Teilore Lautnere. Teja podkāstā arī atklāja – ja pāris gaidītu dēlu, arī viņam, visticamāk, dotu vārdu Teilors, bet ikdienā sauktu par Tīdžeju (“TJ”).
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr vecāki meitai izvēlējušies vārdu Lenona, savukārt Teilore viņai dots kā otrais vārds.
Pāris iepazinās 2017. gadā, kad Lautnera māsa Makena Mūra abus iepazīstināja spēļu vakarā. Tolaik Teja studēja, lai kļūtu par diplomētu medmāsu. Kopš tā laika viņa pievērsusies sabiedrības izglītošanai par mentālās veselības jautājumiem un kopā ar vīru vada podkāstu "The Squeeze". Pāris apprecējās 2022. gada novembrī.
Šā gada martā abi paziņoja par gaidāmo ģimenes pieaugumu, asprātīgi apspēlējot savu neparasto situāciju ar vienādajiem vārdiem: "Kas var būt labāks par diviem Teiloriem Lautneriem?" Vienā no fotogrāfijām, ar kurām pāris paziņoja par grūtniecību, Lautners skūpstīja sievas vēderu, bet viņa rokās turēja ultrasonogrāfijas attēlus. Jūnijā pāris atklāja, ka gaida meitiņu.