Mileniāļi uzskatīja šīs 11 lietas par laimes atslēgu, bet tagad tās rada vien nogurumu
Kopš 2000. gadu sākuma pasaule ir mainījusies līdz nepazīšanai. Vēsturisku notikumu un ekonomisko satricinājumu dēļ tas, ko mileniāļi (cilvēki, kuri dzimuši aptuveni no 1981. līdz 1996. gadam) savulaik uzskatīja par labklājīgas un laimīgas dzīves pamatu, tagad nereti rada vien emocionālu smagumu un nogurumu.
Portāls "YourTango" apkopojis 11 lietas, kuras mileniāļu paaudze savulaik uzskatīja par laimīgas dzīves atslēgu, bet tagad tās daudziem kļuvušas vien par noguruma avotu.
1. Mājokļa iegāde
Mileniāļi uzauga ar pārliecību, ka sava mājokļa iegāde ir viena no galvenajām veiksmīgas dzīves pazīmēm. Tomēr daudzi nebija gatavi tam, cik sarežģīti un dārgi tas patiesībā izrādīsies. Mūsdienās doma par sava mājokļa iegādi priecīga satraukuma vietā nereti rada vien nogurumu.
2. Papildu darbs un piepelnīšanās
Mileniāļi uzauga laikā, kad tika īpaši uzsvērta aktīva karjeras veidošana un tiekšanās pēc panākumiem par katru cenu. Viņi ar entuziasmu centās savus vaļaspriekus pārvērst peļņas avotā, uzskatot, ka tas nesīs gan panākumus, gan laimes sajūtu. Taču realitātē šāda nemitīga darbošanās daudzus vien noveda līdz spēku izsīkumam.
3. Minimālisms
Minimālisma estētika ir cieši saistīta ar ideju par apzināti vienkāršāku dzīvi, kam vajadzētu sniegt lielāku mieru un labsajūtu. Atturīgam dzīvesveidam bez liekām mantām neapšaubāmi ir savas priekšrocības, tomēr mileniāļiem nemitīga rūpīga izvērtēšana, ko mājās paturēt un no kā atteikties, izrādījusies emocionāli nogurdinoša un ne vienmēr ieguldīto pūļu vērta.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
4. Telpaugu audzēšana
Cenšoties padarīt savu dzīvi vizuāli nevainojamu, mileniāļi masveidā aizrāvās ar telpaugiem. Augi nomierina un var labvēlīgi ietekmēt emocionālo labsajūtu, taču tiem nepieciešama arī regulāra kopšana. Daudzi mileniāļi savus dzīvokļus pārvērta gluži vai par oranžērijām, lai vēlāk saprastu, cik daudz laika un pūļu prasa visu šo augu uzturēšana pie dzīvības.
5. Sekošana savai kaislībai
Kā skaidro socioloģe Erina Čeča, aizraušanās ar savu darbu nepasargā no stresa, kas raksturīgs mūsdienu darba tirgum. Pat vislielākā mīlestība pret to, ko darāt, negarantē, ka jums vienmēr būs darbs.
6. Nelielu prieciņu pirkšana sev
Šāda ieraduma problēma ir tā, ka ar laiku "īpašais" prieks kļūst par ikdienu un zaudē savu īpašo nozīmi. Mileniāļi ir sapratuši, ka nemitīga dzīšanās pēc īslaicīga prieka var nogurdināt un nesniedz patiesu gandarījumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
7. Videi draudzīgs dzīvesveids
Mileniāļu paaudzes patērētāji arvien biežāk apgalvo, ka dod priekšroku zīmoliem, kuri ievēro sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības principus. Tomēr vēlmes ne vienmēr sakrīt ar rīcību. Tikai videi draudzīgu preču iegāde prasa gan ievērojamas pūles, gan papildu līdzekļus, bet mileniāļiem bieži vien trūkst gan viena, gan otra.
8. Vēlmju kolāžu veidošana
Mileniāļi uzskatīja, ka vēlmju kolāžas jeb "vision board" izveidošana katrai dzīves jomai palīdzēs virzīties pareizajā virzienā. Taču galu galā daudzi saprata, ka arī tas kļuvis tikai par vēl vienu nogurdinošu pienākumu.
9. Frizūra ar čolku
Mileniāļu paaudzes sievietes patiesi ticēja, ka frizūra ar čolku mainīs viņu dzīvi. Un savā ziņā viņām bija taisnība - dzīve tiešām mainījās, tikai ne tā, kā bija iecerēts. Čolkas ieveidošana prasīja daudz laika un pūļu, bet rezultāts bieži vien nebija tā vērts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
10. Aktivitāte sociālajos tīklos
Daudzi mileniāļi labprātāk sazinās ar citiem ar viedierīču starpniecību, nevis klātienē. Tas palīdz veidot un uzturēt nozīmīgas attiecības, taču vienlaikus var radīt nogurumu un informācijas pārslodzi.
Neraugoties uz visām digitālā dzīvesveida priekšrocībām, mileniāļi arvien vairāk izjūt nogurumu no tehnoloģijām. Savulaik viņi cerēja, ka nevainojama "Instagram" satura plūsma padarīs viņus laimīgākus, taču tā nenotika.
11. Ādas kopšana
Vecākie mileniāļi sasnieguši dzīves posmu, kad rūpes par ādu kļūst īpaši aktuālas, un, gluži savas paaudzes garā, mēdz ar tām pārspīlēt. Līdzīgi kā Z paaudzes pārstāvji, arī viņi kosmētikas līdzekļiem tērē ievērojamas naudas summas. Mileniāļi ļoti nopietni izturas pret ādas kopšanas rituāliem, taču reizēm aizmirst par mērenību.