Uz pašmāju rokmūzikas skatuves sevi piesaka jauna grupa "M.E.K.A."
Latvijas mūzikas telpā sevi piesaka jauna rokmūzikas grupa "M.E.K.A.", izdodot pirmo singlu "Ziemeļu pusē".
"M.E.K.A." ir četru profesionālu mūziķu apvienība – Atis Zviedris (vokāls), Kristens Kupčs (ģitāra), Edžus Korsaks (bass) un Mārcis Briška (bungas). "Grupas mūzikā satiekas 90. gadu grunge enerģija ar mūsdienīgu skanējumu, smagām ģitārām, tehnisku muzikālo izpildījumu un spēcīgu vokālu. Grupa necenšas spēlēt "pareizu" vai ērtu roku – tās mūzikā ir spēks, spriedze un emocija, iedvesmojoties no pasaules labākajiem rokmūzikas meistariem un apvienībām," tā sevi raksturo "M.E.K.A."
Grupas nosaukums "M.E.K.A." veidots no tās dalībnieku vārdu pirmajiem burtiem. Ideja par grupu radās 2025. gadā, kad vokālists Atis Zviedris uzrunāja pārējos mūziķus. Jau pirmie radošie meklējumi apliecinājuši, ka "četru profesionāļu ķīmija, muzikālā pieredze un enerģija veido īpašu kopskanējumu".
Dziesmas “Ziemeļu pusē” pirmo uzmetumu Atis Zviedris radīja pirms astoņiem gadiem mājas studijā. Toreiz ar akustisko ģitāru tapa dziesmas piedziedājums un neliela pantu daļa. Uzmetums uz vairākiem gadiem palika aizmirsts. “Kad satiku "M.E.K.A." līdzgaitniekus, sapratām, ka šai dziesmai ir potenciāls. Uzrakstīju pārējo tekstu un dziesmas skeletu, ar kuru grupas biedri strādāja tālāk, izveidojot šobrīd dzirdamo masīvo roka skanējumu”, stāsta Atis Zviedris.
Dziesmas pamatā ir emocionāls stāsts par cilvēku, kurš pēc vairākkārt piedzīvotas vilšanās vai sāpēm izvēlas sevi pasargāt. “Dziesmas radīšanas brīdī ievietoju sevi sasalušā burbulī, kuram nav piekļuves no ārējās pasaules. Tas ir stāsts par dvēseli, kura ir neskaitāmas reizes apdedzinājusies un atsakās piedzīvot ko līdzīgu vēlreiz, nonākot sasalušā agregātsāvoklī. Tā nav depresija, bet aizsargmehānisms, kas neļauj apdedzināties vēlreiz”, skaidro grupas vokālists.