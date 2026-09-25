Kļuvis zināms, kā Sindija Krauforde un Rande Gerbers centās glābt savu 27 gadus veco dēlu
Kļuvis zināms, ka modele Sindija Krauforde un viņas vīrs Rande Gerbers "izmēģinājuši visu iespējamo", lai palīdzētu savam 27 gadus vecajam dēlam Preslijam, kurš pagājušajā nedēļā nomira. Saskaņā ar sākotnējo informāciju viņa nāves iemesls bijusi narkotiku pārdozēšana.
Kā vēsta "People", atsaucoties uz kādu avotu, Sindija un Rande "gadiem ilgi" centušies palīdzēt dēlam ārstēties, kad viņa atkarība kļuvusi nekontrolējama. Viņi algojuši vairākus atkarību pārvarēšanas speciālistus, kuri pastāvīgi bijuši kopā ar Presliju, kā arī mudinājuši dēlu pievērsties darbam modeļu biznesā, fotogrāfijā un citām jomām, kas viņu interesējušas.
"Ziemā bija periods, kad viņš bija "tīrs", un ģimene par to bija ļoti priecīga. Taču pēdējais gads Preslijam bija īpaši smags. Ģimene ir satriekta," izdevums citē avota teikto.
Atgādinām, ka Preslijs Gerbers nomira 20. septembrī elitārajā rehabilitācijas centrā "Resolutions Living" Losandželosā. Oficiālais nāves cēlonis pagaidām nav nosaukts, taču saskaņā ar sākotnējo informāciju tā varētu būt narkotiku pārdozēšana. Nesen kļuva zināms, ka Sindijas dēla ārstējošais ārsts viņam bija izrakstījis ketamīnu, lai gan zināja par viņa atkarību no narkotikām.
Preslijs iepriekš atklāti stāstīja par savu cīņu ar atkarību, depresiju, panikas lēkmēm un trauksmes traucējumiem. Viņš pat vadīja podkāstu "Mental Health Mondays", kurā dalījās ar savu atveseļošanās pieredzi. Neilgi pirms nāves Preslijs stāstīja, ka sācis ārstēšanās kursu, izmantojot ibogaīnu - psihoaktīvu vielu, ko mēdz izmantot, lai mazinātu abstinences simptomus opioīdu, alkohola un nikotīna atkarības gadījumā.
27 gadus vecais Preslijs Gerbers bija 60 gadus vecās supermodeles Sindijas Krauforde un 64 gadus vecā restorānu uzņēmēja Randes Gerbera vecākais bērns. 2001. gadā pārim piedzima meita Kaija, kura arī kļuvusi par pazīstamu modeli.
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Preslijs karjeru modes industrijā sāka jau pusaudža gados un sadarbojās ar aģentūru "IMG Models". Viņš piedalījās modes skatēs un tādu zīmolu kā "Calvin Klein", "Tommy Hilfiger" un "Dolce & Gabbana" reklāmas kampaņās. Pēdējos gados viņš fotosesijās un uz modes mēles parādījās reti.