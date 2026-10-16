Partnerību reģistrējis pirmais viendzimuma pāris Latvijā
Naktī uz 1. jūliju, stājoties spēkā partnerības regulējumam, Latvijā pie notāra paviesojies un savas attiecības reģistrējis pirmais viendzimuma pāris.
"Esam kļuvuši tikai tuvāki!" - kā tagad dzīvo geju pāris, kas pirmie Latvijā reģistrēja partnerattiecības
Jānis Locs un Maksims Ringo ir pats pirmais viendzimuma pāris Latvijā, kas pēc jaunā partnerības regulējuma stāšanās spēkā oficiāli reģistrēja savas attiecības. Tas notika 2024. gada 1. jūlijā. Kā viņiem klājas tagad?
Toreiz Maksims un Jānis nebija plānojuši kļūt par vēsturiska notikuma galvenajiem varoņiem – viņi bija iecerējuši klusu reģistrāciju pie notāra, apmainīšanos ar gredzeniem un nelielas svinības draugu lokā. Taču viss izvērtās krietni plašāk, un viņu īpašā diena tika atzīmēta ar oficiālu personu un mediju klātbūtni Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Nu pagājuši vairāk nekā divi gadi, un abi atzīst – ikdiena lielos vilcienos nav mainījusies, taču emocionālā saikne tagad ir vēl ciešāka.
“Esam kļuvuši vēl tuvāki viens otram. Varam neuztraukties, ja kaut kas ar kādu no mums notiks un otram nebūs nekādu tiesību,” par būtiskāko ieguvumu žurnālam "Kas Jauns" saka Jānis. Viņš atzīst, ka partnerības reģistrēšana viņu ikdienā nav ieviesusi nekādas dramatiskas pārmaiņas, tomēr abi tagad izjūt lielāku atbildību vienam par otru un arī vairāk viens par otru uztraucas.
Tagad viņu domas arvien vairāk pievēršas nākotnei. Viens no lielajiem mērķiem ir iegādāties īpašumu Latvijā, abi apsver arī iespēju sākt kādu mazo biznesu. Jautāti, vai nākotnē domā arī par ģimenes paplašināšanu, abi atklāj, ka par bērna adopciju ir aizdomājušies, tomēr šobrīd tā nav viņu prioritāte. “Vienmēr nonākam pie secinājuma, ka mums tam tagad vienkārši nav laika,” atzīst Jānis.
Toreiz, pirms diviem gadiem, Jānis un Maksims apmainījās ar sudraba gredzeniem, sakot, ka tie simbolizē “ieliktu pamatu”. Abi neslēpa, ka sapņo par dienu, kad Latvijā būs iespējamas viendzimuma laulības un sudraba gredzenus varēs nomainīt pret zelta. Vai šis sapnis joprojām ir spēkā? “Jā!” atbild Jānis. Kāzu ceļojumā gan viņi jau ir bijuši – tepat uz kaimiņvalsts Lietuvas galvaspilsētu Viļņu. “Savus svētkus nosvinējām arī ar romantiskām pusdienām Viļņas TV tornī.”
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Abi cenšas pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā. Brīvdienās labprāt izbrauc ārpus Rīgas, apmeklē kino vai kopā ar draugiem dodas ceļojumos. Pēdējos gados tālāk par Baltijas valstīm gan nav sanācis aizceļot, toties Lietuva un Igaunija ļāvusi atklāt, cik daudz skaista ir tepat netālu. “Prieks redzēt, ka mums ir tiešām daudz smuku vietu, ko redzēt. Gan šeit, Latvijā, gan arī pie mūsu kaimiņiem,” saka Jānis. Puiši ļoti novērtē brīžus, ko var pavadīt kopā, taču brīvajā laikā katram ir arī savas aizraušanās. Maksimam patīk ar draugiem spēlēt "Magic: The Gathering", savukārt Jānim tuva ir dīdžejošana pasākumos un galda spēļu vakari draugu lokā.
Jānis un Maksims atzīst, ka Latvijā šobrīd jūtas drošāk, un pēc savas pieredzes viņiem šķiet, ka sabiedrība kļuvusi nedaudz iekļaujošāka. “Nav tā, ka mums kāds uz ielas skrietu virsū. Mums gan tā nebija arī pirms tam, bet par šo ir grūti spriest, jo dzīvojam galvaspilsētā.” Partnerības praktisko nozīmi abi visvairāk izjūt ikdienišķās situācijās. Piemēram, vairs nav jāuztraucas par savstarpējiem naudas pārskaitījumiem – par kopīgajiem maksājumiem, dzīvokli un citām sadzīves lietām.